День финансов: изменения в законе о мобилизации, ситуация на валютном рынке, зарплаты на фрилансе — Finance.ua

День финансов: изменения в законе о мобилизации, ситуация на валютном рынке, зарплаты на фрилансе Сегодня 17:50

В понедельник, 4 декабря, об изменениях в мобилизации, грантах для бизнеса и кредитах украинцев в Польше.

Украина изменяет закон о мобилизации. В Раде В Раде рассказали детали возможных изменений относительно мобилизации в Украине. Речь идет об отсрочке для студентов, педагогов, срочников и родственников инвалидов, а также демобилизации.

Ситуация на денежном рынке. В Нацбанке В Нацбанке утверждают , что валютный рынок приспособился к режиму управляемой гибкости курса, который Национальный банк ввел с начала октября. В ноябре произошло определенное улучшение ситуации по сравнению с сентябрем, то есть до момента изменения курсового режима.

По данным НБУ, украинцы сократили покупку долларов в банках после десятилетнего максимума.

Специалисты Finance.ua проследили, что происходило на межбанковском и наличном валютных рынках после отмены ограничений. О результатах анализа — читайте в новой статье:

Также добавим, что Нацбанк решил провести комплексную оценку эффективности банковского сектора по поиску возможных направлений его развития.

«Заканчиваются деньги и время». Директор Административно-бюджетного управления США Шаланда Янг Директор Административно-бюджетного управления США Шаланда Янг заявила , что у США закончатся выделенные ресурсы для помощи Украине уже к концу этого года, если Конгресс США не одобрит дополнительное финансирование. Она подчеркнула, что отказ Конгресса одобрить новую поддержку «поставит Киев на колени на поле боя», а также «увеличит вероятность военных побед россии». Поэтому Белый дом призывает Конгресс срочно утвердить помощь для Украины.

Новая мошенническая схема. Украинцы начали получать сообщения от мошенников, в которых им предлагают легкую и прибыльную работу онлайн, сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский. По его словам, клиенты банка уже потеряли 65 млн грн. Украинцы начали получать сообщения от мошенников, в которых им предлагают легкую и прибыльную работу онлайн, сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский. По его словам, клиенты банка уже потеряли 65 млн грн. Детали схемы здесь

Заявления на возмещение ущерба в «Дія». Для легитимной конфискации замороженных российских активов Украина предложила дорожную карту. Один из ключевых элементов — это работа Международного реестра убытков. Поскольку этот реестр будет работать в электронной форме, Минцифры Для легитимной конфискации замороженных российских активов Украина предложила дорожную карту. Один из ключевых элементов — это работа Международного реестра убытков. Поскольку этот реестр будет работать в электронной форме, Минцифры должно разработать возможность для украинцев подавать через «Дія» заявления о возмещении ущерба или потерь.

Назначение социальных стипендий и соцпомощи. Согласно новому постановлению правительства, социальные стипендии Согласно новому постановлению правительства, социальные стипендии смогут получать студенты учреждений профессионального предвысшего и высшего образования, которые были в российском плену, в заключении или любым другим способом лишены свободы из-за вооруженной агрессии рф против Украины, а также их дети.

Сайт robota.ua как раз сделал свежую подборку декабрьских стажировок для тех, кто только начинает свой карьерный путь или имеет минимальный опыт работы.

Freelancehunt провел исследование среди украинских фрилансеров, чтобы узнать, с каким основным вызовом они столкнулись во время войны. Оказалось, что треть фрилансеров смогли повысить доход за последние 6 месяцев.

Грант в 400 тыс. грн на бизнес. Малым предприятиям Винницкой, Одесской и Черниговской областей Малым предприятиям Винницкой, Одесской и Черниговской областей предлагают грантовую поддержку. Участие в конкурсе могут принять пострадавшие от вооруженной агрессии россии предприятия, которые возглавляют женщины. Сумма гранта составляет до 400 тысяч гривен.

На что украинцы берут кредиты в Польше. С января по октябрь банки С января по октябрь банки предоставили клиентам кредиты на 2,621 млрд злотых. 75 процентов составляют ипотечные кредиты, 19 процентов — кредиты наличными, кредиты и карты в рассрочку составляют всего 2%. Стоимость долга составляет всего 0,5 процента всего кредитного портфеля польских банков.

Кстати, Finance.ua обновил рейтинг кредитных карт с кешбэком. Такие карты сочетают в себе сразу несколько функций, упрощающих жизнь их владельцам. Но карт с кешбэком у банков много. Какая же из них лучше:

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