День финансов: изменения в законе о мобилизации, ситуация на валютном рынке, зарплаты на фрилансе — Finance.ua

День финансов: изменения в законе о мобилизации, ситуация на валютном рынке, зарплаты на фрилансе
В понедельник, 4 декабря, об изменениях в мобилизации, грантах для бизнеса и кредитах украинцев в Польше.
Украина изменяет закон о мобилизации. В Раде рассказали детали возможных изменений относительно мобилизации в Украине. Речь идет об отсрочке для студентов, педагогов, срочников и родственников инвалидов, а также демобилизации.
Ситуация на денежном рынке. В Нацбанке утверждают, что валютный рынок приспособился к режиму управляемой гибкости курса, который Национальный банк ввел с начала октября. В ноябре произошло определенное улучшение ситуации по сравнению с сентябрем, то есть до момента изменения курсового режима.
- По данным НБУ, украинцы сократили покупку долларов в банках после десятилетнего максимума.
Специалисты Finance.ua проследили, что происходило на межбанковском и наличном валютных рынках после отмены ограничений. О результатах анализа — читайте в новой статье:
Еще одно ослабление валютных ограничений. Как отреагировал рынок 💵🔍
Также добавим, что Нацбанк решил провести комплексную оценку эффективности банковского сектора по поиску возможных направлений его развития.
«Заканчиваются деньги и время». Директор Административно-бюджетного управления США Шаланда Янг заявила, что у США закончатся выделенные ресурсы для помощи Украине уже к концу этого года, если Конгресс США не одобрит дополнительное финансирование. Она подчеркнула, что отказ Конгресса одобрить новую поддержку «поставит Киев на колени на поле боя», а также «увеличит вероятность военных побед россии». Поэтому Белый дом призывает Конгресс срочно утвердить помощь для Украины.
Новая мошенническая схема. Украинцы начали получать сообщения от мошенников, в которых им предлагают легкую и прибыльную работу онлайн, сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский. По его словам, клиенты банка уже потеряли 65 млн грн. Детали схемы здесь.
Заявления на возмещение ущерба в «Дія». Для легитимной конфискации замороженных российских активов Украина предложила дорожную карту. Один из ключевых элементов — это работа Международного реестра убытков. Поскольку этот реестр будет работать в электронной форме, Минцифры должно разработать возможность для украинцев подавать через «Дія» заявления о возмещении ущерба или потерь.
Назначение социальных стипендий и соцпомощи. Согласно новому постановлению правительства, социальные стипендии смогут получать студенты учреждений профессионального предвысшего и высшего образования, которые были в российском плену, в заключении или любым другим способом лишены свободы из-за вооруженной агрессии рф против Украины, а также их дети.
- Сайт robota.ua как раз сделал свежую подборку декабрьских стажировок для тех, кто только начинает свой карьерный путь или имеет минимальный опыт работы.
- Freelancehunt провел исследование среди украинских фрилансеров, чтобы узнать, с каким основным вызовом они столкнулись во время войны. Оказалось, что треть фрилансеров смогли повысить доход за последние 6 месяцев.
Грант в 400 тыс. грн на бизнес. Малым предприятиям Винницкой, Одесской и Черниговской областей предлагают грантовую поддержку. Участие в конкурсе могут принять пострадавшие от вооруженной агрессии россии предприятия, которые возглавляют женщины. Сумма гранта составляет до 400 тысяч гривен.
На что украинцы берут кредиты в Польше. С января по октябрь банки предоставили клиентам кредиты на 2,621 млрд злотых. 75 процентов составляют ипотечные кредиты, 19 процентов — кредиты наличными, кредиты и карты в рассрочку составляют всего 2%. Стоимость долга составляет всего 0,5 процента всего кредитного портфеля польских банков.
Кстати, Finance.ua обновил рейтинг кредитных карт с кешбэком. Такие карты сочетают в себе сразу несколько функций, упрощающих жизнь их владельцам. Но карт с кешбэком у банков много. Какая же из них лучше:
Рейтинг кредитных карт с кешбэком 💳
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