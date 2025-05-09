Си Цзиньпин объяснил путину, каким должно быть мирное соглашение с Украиной — Finance.ua
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Си Цзиньпин объяснил путину, каким должно быть мирное соглашение с Украиной

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Лидер Китая Си Цзиньпин в разговоре с путиным заявил о необходимости достижения «справедливого» мирного соглашения для прекращения войны в Украине.
Как пишет Bloomberg, во время беседы с путиным Си подчеркнул, что надеется на достижение «справедливого, крепкого и обязательного мирного соглашения, которое примут все вовлеченные стороны», и которое может быть достигнуто путем диалога.
«Хотя Си не стал подробно рассказывать о том, как выглядит возможное соглашение, однако это первый случай, когда китайский лидер лично изложил принципы соглашения о прекращении войны с Кремлем», — отмечает издание.
Высказывания Си прозвучали после того, как Трамп заявил, что для него было бы «естественно» попросить Китай помочь в заключении соглашения между Украиной и россией.
При этом Bloomberg указывает, что заявления китайского лидера стали последним шагом в его балансировке на пути налаживания связей с Европой в условиях фактического торгового эмбарго со стороны США.
По материалам:
УНІАН
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