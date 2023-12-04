Українці скоротили купівлю доларів у банках після десятирічного максимуму — Finance.ua
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Українці скоротили купівлю доларів у банках після десятирічного максимуму

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Українці скоротили купівлю доларів у банках після десятирічного максимуму
Українці скоротили купівлю доларів у банках після десятирічного максимуму
Населення України в листопаді 2023 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1,599 млрд доларів (в еквіваленті) і купило на 2,221 млрд доларів. Чиста купівля валюти склала 622 млн доларів.
Про це повідомляє НБУ.
Українці скоротили купівлю доларів у банках після десятирічного максимуму
Таким чином, у листопаді українці скоротили купівлю доларів після того, як минулого місяця вони купили максимальний з лютого 2014 року обсяг валюти.
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Дані показують, що менше половини валюти (247 млн доларів) було куплено населенням у безготівковій формі.
Всього з початку 2023 року українці продали 16,652 млрд доларів і купили 20,418 млрд доларів. Чиста купівля валюти становила 3,767 млрд доларів.
Довідка
Національний банк України разом з Narodowy Bank Polski завершив проєкт з повернення готівкової гривні, яку за кордоном обміняли вимушені українські переселенці.

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За матеріалами:
РБК-Україна
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