НБУ повернув всю готівкову гривню, яку обміняли українські біженці в європейських банках: яка сума — Finance.ua

НБУ повернув всю готівкову гривню, яку обміняли українські біженці в європейських банках: яка сума Сьогодні 12:21 — Валюта

НБУ повернув всю готівкову гривню, яку обміняли українські біженці в європейських банках: яка сума

Національний банк України разом з Narodowy Bank Polski завершив проєкт з повернення готівкової гривні, яку за кордоном обміняли вимушені українські переселенці.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку у Facebook.

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«У кінці листопада НБУ отримав усю готівкову гривню, обміняну протягом 2022 року європейськими центральними банками», — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, Національний банк у 2022 році уклав угоди з центральними банками Польщі, Швейцарії, Бельгії, Латвії, Німеччини, Італії, Литви, Мальти, Швеції, Нідерландів, що передбачали можливість обміну готівкової гривні на місцеву валюту для українських громадян, які вимушено залишили свої домівки через початок широкомасштабного вторгнення рф.

Відповідно до цих угод після завершення обмінних операцій НБУ здійснював викуп отриманої центробанками готівкової гривні, загальна сума якої становила 970 164 300 грн.

Основним хабом, що до моменту повернення в Україну акумулював готівкову гривню, обмін якої було здійснено у всіх десяти європейських державах, став Національний банк Польщі.

Нагадаємо, Нацбанк з 1 грудня скасував усі обмеження для банків та інших фінансових установ на продаж готівкової валюти населенню.

Також Національний банк 3 жовтня скасував фіксований курс та оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу.

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