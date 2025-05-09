ТОП-5 самых надежных электромобилей: мнение экспертов (фото) — Finance.ua

ТОП-5 самых надежных электромобилей: мнение экспертов (фото) Сегодня 20:00 — Технологии&Авто

ТОП-5 самых надежных электромобилей: мнение экспертов (фото)

Учитывая, что в классе электромобилей появляется много новых моделей и брендов, это один из самых интересных секторов рынка новых автомобилей.

В этом году в опросе надежности What Car? были собраны данные о 34 полностью электрических моделях. Полный список по ссылке

Читайте также Самые популярные электромобили апреля (инфографика)

Самые распространенные неисправности электрических моделей связаны не с их электродвигателями или аккумуляторными блоками электромобилей, это электрические проблемы, также влияющие на гибридные и бензиновые версии тех же или подобных моделей.

Первое место

Согласно последнему опросу, MINI Electric, выпущенный между 2020 и 2024 годами, был автомобилем номер один.

фото What Car?

Модель хэтчбека с запасом хода в 233 километра получила впечатляющий рейтинг надежности 98,4%, опередив своих конкурентов.

WhatCar? объяснил, что только 5% владельцев вообще сообщали о проблемах со своими транспортными средствами. Эти незначительные проблемы были связаны с электричеством двигателя и аккумулятором Volt, хотя ремонт был произведен бесплатно.

Как только возникали проблемы, владельцы сообщали, что возвращались за руль своего автомобиля примерно через день-неделю.

Второе место

Популярный Nissan Leaf был следующим в рейтинге надежности WhatCar, и модель похвалили за ее надежность.

фото What Car?

Один из самых распространенных электромобилей на дорогах получил рейтинг надежности 95,6%, причем только 11% моделей, исследованных для опроса, имели какой-либо сбой.

Третье место

BMW i4 занял третье место в списке с баллом надежности 95,5%. Исследование показывает, что 27% владельцев заявили, что у их автомобилей были проблемы, но большинство из них были незначительными.

фото What Car?

Водители сообщали о проблемах с кузовом и немоторным электричеством, в частности, о некоторых проблемах с аккумулятором и зарядкой.

Четвертое место

Renault Megane E-Tech (2022-present)

Хотя Renault Megane E-Tech может показаться знакомым, он не похож ни на одну другую предыдущую модель Megane. Хотя это хэтчбек, он имеет массивный стиль, похожий на внедорожник. Тем не менее, он не сидит высоко на дороге, как внедорожник, и действительно по размеру и стилю ближе к MG4. К положительным качествам относятся комфортная езда, тихий и изысканный автомобиль на автомагистралях, а также конкурентоспособный запас хода.

Читайте также Украинский авторынок в апреле дал основания для оптимизма

Только 14% владельцев Renault Megane E-Tech имели какие-то проблемы со своими автомобилями, и эти проблемы касались электричества, отделки салона, системы спутниковой навигации/информационно-развлекательной системы и подвески. Проблемы не привели к тому, что кокой-либо автомобиль был непригоден для вождения, и все неисправности были устранены менее чем за неделю; 25% автомобилей было исправлено в течение дня или меньше.

Пятое место

Volkswagen e-Up (2013−2023)

Созданный на базе городского автомобиля Volkswagen Up e-Up компактный и быстрый в езде по городу, а также идеальный для езды по автомагистрали. Его официальный запас хода составляет 161 милю, что меньше, чем у многих крупных конкурентов, но все же превосходит показатели Mini Electric и Honda E.

Медленный ремонт был главной проблемой 13% владельцев Volkswagen e-Up, чьи автомобили вышли из строя. Две трети неисправных автомобилей находились в мастерской больше недели. По крайней мере, автопроизводитель оплатил все ремонтные работы, сняв финансовые убытки. К проблемным местам относились кондиционер, 12-вольтовый аккумулятор и электрооборудование, не связанное с двигателем.

Покупайте Зеленую карту быстро, выгодно и без переплат! Больше времени для поездок, меньше для оформления. Несколько минут — и полис у вас на Email.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.