Самые популярные электромобили апреля (инфографика) — Finance.ua

Самые популярные электромобили апреля (инфографика)
В прошлом месяце украинский автопарк пополнили 5792 ед. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV)
Об этом сообщает Укравтопром.
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Относительно апреля прошлого года спрос на электромобили вырос на 37%.
Основное количество реализованных электромобилей в прошлом месяце составляли легковые автомобили — 5623 ед., из которых 922 ед. были новыми (+30%), а 4701 авто — подержанными (+37%).
Среди 169 коммерческих электромобилей новыми были только 9 авто (в апреле 2024 г. из 79 ед. новыми были 4 авто).
Напомним об общих затратах на электромобиль.
Основное, как уже отмечалось выше, батарея. Например, заменить аккумулятор на ту же BYD Song Plus стоит около 7−9 тыс. долларов при цене в 25 тыс. долларов за электромобиль. Аккумулятор для Tesla Model Y стоит около 10−13 тыс. долларов при цене от 40−45 тыс. долларов.
Чтобы продлить срок эксплуатации батареи, следует соблюдать определенные правила.
Сколько «служит» электромобиль и выгодно ли его содержание
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