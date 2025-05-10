ТОП-10 самых популярных моделей б/у авто — Finance.ua

ТОП-10 самых популярных моделей б/у авто Сегодня 14:12 — Технологии&Авто

ТОП-10 самых популярных моделей б/у авто

В течение апреля украинский автопарк пополнили более 20,7 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. По сравнению с апрелем 2024 года, спрос на такие авто увеличился на 5%.

Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Средний возраст подержанных машин, перешедших в апреле на украинские номера, составляет 9,5 года.

Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто — 46%.

Далее следуют:

электромобили — 23%;

дизельные — 22%;

гибриды — 5%;

авто с ГБО — 4%.

Лидером среди ввезенного секонд-хенда остается Volkswagen Golf.

ТОП-10 самых популярных моделей месяца:

Volkswagen Golf — 1189 ед.;

Renault Megane — 838 ед.;

Skoda Octavia — 696 ед.;

Tesla Model Y — 552 ед.;

Nissan Leaf — 544 ед.;

Audi Q5 — 511 ед.;

Volkswagen Tiguan — 510 ед.;

Volkswagen Passat — 491 ед.;

Nissan Rogue — 488 ед.;

Tesla Model 3 — 478 ед.

Итого с начала года украинцы приобрели 71,3 тыс. импортированных легковушек с пробегом, что на 5% меньше, чем за аналогичный период 2024 г.

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