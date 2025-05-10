ТОП-10 самых популярных моделей б/у авто — Finance.ua
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ТОП-10 самых популярных моделей б/у авто

Технологии&Авто
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ТОП-10 самых популярных моделей б/у авто
ТОП-10 самых популярных моделей б/у авто
В течение апреля украинский автопарк пополнили более 20,7 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. По сравнению с апрелем 2024 года, спрос на такие авто увеличился на 5%.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
Средний возраст подержанных машин, перешедших в апреле на украинские номера, составляет 9,5 года.
Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто — 46%.
Далее следуют:
  • электромобили — 23%;
  • дизельные — 22%;
  • гибриды — 5%;
  • авто с ГБО — 4%.
Лидером среди ввезенного секонд-хенда остается Volkswagen Golf.
ТОП-10 самых популярных моделей месяца:
  • Volkswagen Golf — 1189 ед.;
  • Renault Megane — 838 ед.;
  • Skoda Octavia — 696 ед.;
  • Tesla Model Y — 552 ед.;
  • Nissan Leaf — 544 ед.;
  • Audi Q5 — 511 ед.;
  • Volkswagen Tiguan — 510 ед.;
  • Volkswagen Passat — 491 ед.;
  • Nissan Rogue — 488 ед.;
  • Tesla Model 3 — 478 ед.
Итого с начала года украинцы приобрели 71,3 тыс. импортированных легковушек с пробегом, что на 5% меньше, чем за аналогичный период 2024 г.
История снова повторяется: мир шатается, а будущее строят те, кто не боится нестабильности. Капитал приумножается там, где другие видят только страх. Те, кто видит возможность в хаосе, становятся победителями. 24 мая Invest Talk Summit — конференция для тех, кто действует, когда другие колеблются.
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По материалам:
Finance.ua
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