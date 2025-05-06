Украинский авторынок в апреле дал основания для оптимизма — Finance.ua

Украинский авторынок в апреле дал основания для оптимизма Сегодня 21:00 — Технологии&Авто

Украинский авторынок в апреле дал основания для оптимизма

Интересные тенденции наблюдаются на украинском рынке новых автомобилей.

Дилерские холдинги смогли переломить негативный тренд авторынка в первые 3 месяца и в апреле выйти на положительные показатели.

Такие итоги констатируют в большинстве дилерских холдингов Украины, контролирующих 50% продаж.

Так, в апреле наблюдался рост доли общего рынка новых легковых автомобилей на 7,5%, что стало очень положительным сигналом для всего авторынка.

По сравнению с объемами, фиксировавшимися в автосалонах в марте рост был еще более заметным +18%. Поэтому можно засвидетельствовать, что авторынок вышел из «зоны плохих новостей» и вошел на положительный тренд.

Опрошенные AUTO-Consulting дилерские холдинги засвидетельствовали некоторые изменения среди брендов. Так, лидирующая группа не очень изменилась:

Toyota,

Renault,

Skoda.

А вот дальше были существенные изменения. В Топ-10 уже два китайских бренда. Меняются предпочтения клиентов и в отношении премиальных авто. В апреле значительно выросли продажи Land Rover, который уже начал претендовать на статус № 3 среди шикарных авто.

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Autoconsulting По материалам:

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