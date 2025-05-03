Какие профессии могут исчезнуть из-за ИИ: прогноз экспертов — Finance.ua

Какие профессии могут исчезнуть из-за ИИ: прогноз экспертов
Из-за искусственного интеллекта работу потеряют примерно 300 миллионов человек.
К такому выводу пришли в Goldman Sachs, сообщает Forbes.
Согласно прогнозу, 25% мирового рынка труда будет автоматизировано.
В то же время, как отметили эксперты, ИИ меньше всего грозит трудоемким профессиям, например строители, монтажники и сотрудники в сфере обслуживания.
По прогнозу министра финансов США Скотта Бессента, ИИ может повысить конкурентоспособность Америки.
К 2040 году искусственный интеллект, вероятнее всего, автоматизирует или преобразует 50−60% рабочих мест, а полное его доминирование (80% и выше) станет возможным к 2050 году, если будут вноситься постоянные инновации.
Какие профессии под угрозой
Эксперты считают, что некоторые рабочие места прекратят существование из-за развития ИИ.
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Под удар попадут люди, занимающиеся вводом данных, планированием и обслуживанием клиентов. Их, как отмечают эксперты, уже вытесняют инструменты ИИ, такие как чат-боты и автоматизированная автоматизация процессов.
Институт исследований государственной политики в 2024 году пришел к выводу, что 60% административных задач поддаются автоматизации.
Ларри Финк, генеральный директор Black Rock, отметил, что его компания оптимизирует функции бэк-офиса с помощью ИИ, сокращая издержки. Эти роли, требующие повторяющейся обработки данных, в обозримом будущем устареют, поскольку точность ИИ улучшаются.
Также отмечено, что искусственный интеллект уже может заниматься бухгалтерским учетом, финансовым моделированием и базовым анализом данных, поскольку ИИ может обрабатывать цифры и генерировать отчеты быстрее людей.
По прогнозу Джейми Даймона, генерального директора JPMorgan Chase, к 2030 году 20% аналитических ролей в банковской сфере окажутся под угрозой.
К тому же работа помощника юриста, составление контрактов и юридические исследования также может выполняться такими инструментами ИИ, как Harvey и CoCounsel. Они автоматизируют анализ документов с точностью 90%.
Макроинвестор и основатель хедж-фонда Bridgewater Рэй Далио предупредил, что искусственный интеллект способен анализировать огромные наборы данных, что ставит под угрозу роли, связанные с исследованиями, в академической среде и консалтинге.
Также предполагается, что к 2035 году может быть автоматизировано 30% рабочих мест в сфере СМИ.
По прогнозу, контент, созданный ИИ, будет доминировать в рекламе, хотя человеческое творчество в рассказе и высоком искусстве сохранится дольше, задерживая полную автоматизацию.
Со своей стороны, в отчете Всемирного экономического форума отмечается, что к 2040 году 40% задач в сфере программирования можно будет автоматизировать, хотя сложные инновации, такие как прорывные исследования и разработки, будут дольше оставаться под контролем человека.
Также ИИ может нанести удар по медицинской сфере. Согласно результатам исследования Lancet, 25% медицинских административных задач могут исчезнуть к 2035 году, однако уход за пациентами потребует человеческого доверия.
В сфере образования, как пишут журналисты, только 10% задач будут автоматизированы до 2040 года.
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