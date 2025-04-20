ИИ способен решить проблему нехватки кадров: прогноз Билла Гейтса — Finance.ua

ИИ способен решить проблему нехватки кадров: прогноз Билла Гейтса Сегодня 11:20 — Технологии&Авто

ИИ способен решить проблему нехватки кадров: прогноз Билла Гейтса

Соучредитель Microsoft Билл Гейтс заявил, что искусственный интеллект имеет потенциал решить хроническую нехватку не только врачей и учителей, но и ряда других профессий.

Об этом он сказал в подкасте People by WTF, сообщает Business Insider.

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«Искусственный интеллект придет и обеспечит медицинский IQ, и дефицита не будет», — убежден Гейтс.

Где дефицит врачей особенно критичен

Гейтс обратил внимание на нехватку медработников в Индии, Африке и США. По данным Ассоциации американских медицинских колледжей, к 2036 году в США может не хватать до 86 тыс. врачей.

«Страна нуждается в сотнях тысяч врачей, чтобы обеспечить одинаковое количество медицинской помощи всем, включая меньшинства, тех, кто не имеет медицинского страхования, и людей, живущих в сельской местности», — сказал Майкл Дилл Business Insider.

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Дополнительное давление создает старение населения — количество врачей-гериатров сокращается, а пациентов больше. Это может привести к кризису качества медицинской помощи.

Медицинские ШИ-стартапы становятся популярными

На этом фоне растет интерес к медицинским AI-стартапам.

В декабре Business Insider писал, что отрасль привлекла миллиарды инвестиций. McKinsey оценила потенциальный рост производительности в 370 миллиардов долларов.

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Образование сталкивается с подобными проблемами. 86% государственных школ США сообщили о трудностях с наймом учителей в 2023—2024 учебном году. 45% указали на нехватку персонала.

В Британии лондонский David Game College протестировал использование ChatGPT в преподавании. 20 учащихся в течение года применяли ИИ в английском, математике, биологии и информатике. Несмотря на опасения мошенничества, преподаватели заявили BI, что генеративный ИИ экономит время и может улучшить обучение.

ШИ заменит ручной труд

Гейтс расширяет эту тему. По его убеждению, ИИ коснется не только врачей и учителей.

«Руки должны быть очень качественными, чтобы делать такие вещи. Мы этого добьемся», — сказал он, говоря о работниках на заводах, строительстве и гостиницах.

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Nvidia уже инвестирует в гуманоидных роботов, способных заменить людей в ручном труде. Цель — сократить затраты и повысить эффективность.

Гейтс считает, что будущее принесет уменьшение количества рабочих мест или изменение их сущности:

«Вы можете выйти на пенсию раньше, вы можете работать сокращенную рабочую неделю… Это потребует почти философского переосмысления вопроса: «Хорошо, а что делать дальше?»

Он признает, что ему самому сложно изменить мышление: «Нам трудно — в моем случае, проведя почти 70 лет в мире дефицита — даже изменить свой разум».

Гейтс напомнил, что еще в 1930 году экономист Джон Мэйнард Кейнс предусматривал 15-часовую рабочую неделю. Но спустя 100 лет большинство людей работают по 40 часов.

«Мне не нужно работать. Я выбираю работать. Почему? Потому что это весело», — сказал он.

УНІАН По материалам:

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