Билл Гейтс спрогнозировал, какие профессии первыми заменит искусственный интеллект — Finance.ua

Билл Гейтс спрогнозировал, какие профессии первыми заменит искусственный интеллект Сегодня 04:09 — Технологии&Авто

Билл Гейтс спрогнозировал, какие профессии первыми заменит искусственный интеллект

Искусственный интеллект (ИИ) всего за десятилетие способен кардинально изменить жизнь каждого из нас. Об этом заявил соучредитель Microsoft Билл Гейтс, считающий, что скоро профессии врача и учителя могут потерять свою актуальность. Но значит ли это, что люди станут лишними?

Гейтс рассказал о своем видении будущего в шоу Джимми Фэллона на канале NBC.

По словам бизнесмена, «выдающиеся медицинские консультации» и «качественное обучение» станут бесплатными и доступными абсолютно всем. Настоящая эксклюзивность этих знаний постепенно исчезнет благодаря искусственному интеллекту.

Идея Гейтса о «свободном интеллекте» увлекает и одновременно пугает. Ведь если ИИ быстро научится решать даже самые сложные задачи, миллионы людей могут остаться без работы. Mustafa Сулейман, генеральный директор Microsoft AI, предупреждает, что использование искусственного интеллекта может серьезно дестабилизировать рынок труда.

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Однако Билл Гейтс убежден, что наряду с рисками существуют и неоспоримые преимущества. Он видит перспективу в использовании ИИ для борьбы с изменением климата, создания революционных лекарств и существенного улучшения образования.

Несмотря на возможности ИИ, Гейтс подчеркивает, что полностью заменить человека искусственный интеллект не сможет. Некоторые сферы жизни всегда останутся человеческими. К примеру, развлечения и творчество будут теми островками, где роль человека незаменима. Остальные же задачи — производство продовольствия, транспортировка товаров или производство — постепенно перейдут под контроль роботов.

Следовательно, будущее уже совсем близко. И хотя Гейтс полон оптимизма, вопрос, удастся ли человечеству приспособиться к новой реальности, остается открытым.

Terazus По материалам:

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