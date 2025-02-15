Кто использует искусственный интеллект в работе наиболее активно — исследование Сегодня 19:15 — Личные финансы

Кто использует искусственный интеллект в работе наиболее активно — исследование, Фото: freepik

Сегодня ИИ в основном используется в разработке ПО и технических задачах по написанию текстов. Приблизительно 36% профессий привлекают его по меньшей мере в четверти своих задач, а почти 4% — более чем в 75% случаев.

Об этом сообщает Work.ua со ссылкой на отчет Anthropic Economic Index о влиянии искусственного интеллекта на рынки труда и экономику.

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Исследование базируется на анализе миллионов анонимных разговоров на Claude. ai и показывает, как ИИ интегрируется в решение реальных экономических задач.

Основные выводы исследования

ИИ чаще дополняет работу человека (57%), расширяя его возможности, чем автоматизирует задачи (43%), выполняя их самостоятельно.

ИИ чаще используют в средне- и высокооплачиваемых профессиях, таких как программирование и анализ данных, но реже — в низко- и высокооплачиваемых ролях.

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Это объясняется как ограничениями технологии, так и практическими барьерами ее внедрения.

Использование ИИ по типам рабочих мест

Больше всего ИИ используется в области компьютерных и математических наук, в частности среди инженеров-программистов.

На эту категорию приходится 37% запросов к Claude. ai — преимущественно для модификации ПО, отладки кода и устранения сбоев в сети.

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Второе место занимают сферы искусства, дизайна, спорта, развлечений и медиа (10%), где ИИ используются для написания и редактирования текстов.

Меньше всего запросов поступало от отраслей, требующих физического труда, таких как сельское хозяйство, рыболовство и лесное хозяйство (0,1%).

Глубина использования ИИ в профессиях

Анализ показал, что очень мало профессий используют искусственный интеллект для выполнения большинства связанных с ними задач: только 4% профессий используют ИИ для не менее 75% задач.

В то же время умеренное применение значительно более распространено — ориентировочно 36% профессий привлекают ИИ по меньшей мере в четверти своих рабочих процессов.

Использование ИИ и заработная плата

Как низкооплачиваемые, так и высокооплачиваемые профессии почти не используют ИИ — обычно из-за необходимости работать руками (например, парикмахеры и акушеры).

Самыми активными пользователями стали специалисты со средним и высоким уровнем дохода, в частности программисты и копирайтеры.

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Напомним, Украина готовится ввести искусственный интеллект для помощи безработным в поиске работы.

Минэкономики сосредоточило свою работу на внедрении ИИ для поиска вакансий безработным украинцам, преодолении препятствий для трудоустройства женщин и переобучении.

Также Минобороны прорабатывает возможность создания современного испытательного полигона для тестирования новых технологий, используемых в процессах разминирования, в том числе с привлечением искусственного интеллекта.

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