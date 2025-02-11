Рекрутинг будущего: как мировые компании используют ИИ для найма — Finance.ua

Рекрутинг будущего: как мировые компании используют ИИ для найма
Пока Украина готовится привлекать искусственный интеллект к трудоустройству безработных, в США ИИ становится неотъемлемой частью процессов рекрутинга. Согласно исследованию Demandsage, 87% компаний уже активно используют ИИ для подбора персонала. Это помогает значительно сократить время отбора кандидатов и повысить эффективность.
Об этом говорится в статье Finance.ua.
Лидируют в этом процессе компании с Fortune 500 — 99% из них внедрили ИИ в свои процессы рекрутинга. ИИ позволяет не только автоматизировать сорсинг и анализ резюме, но и снижает уровень человеческих предубеждений в принятии решений.
65% рекрутеров указывают на удобство использования ИИ для облегчения работы, а 87% отмечают значительное ускорение найма. ИИ также помогает значительно снизить затраты на рекрутинг и позволяет компаниям принимать более обоснованные решения.
Конкретные мировые примеры
- Компания IBM использует Watson для анализа резюме и поиска наиболее подходящих кандидатов. Это позволило сократить время на первоначальный отбор на 60%.
- Косметический бренд L’Oréal внедрил ИИ-систему Mya для проведения первоначальных собеседований. Это позволило обрабатывать до 13 тыс. заявок на стажировку каждый год, экономя рекрутерам сотни часов.
- Hilton использует ИИ для видеоинтервью, что позволило сократить время найма на 90%.
- Unilever использует ИИ-платформу HireVue для проведения видеоинтервью и оценки кандидатов. Это позволило компании сэкономить 100 тысяч. часов работы менеджеров и 50 тыс. часов работы кандидатов.
Однако есть и неудачные примеры. Компания Amazon отказалась использовать алгоритм на основе ИИ для автоматического подбора кандидатов. Ее признали такой, что дискриминирует женщин.
2014 Amazon собрала команду разработчиков в Шотландии и поставила перед ними задачу разработать алгоритм для подбора работников. Инженеры создали 500 моделей, которые анализировали опубликованные в открытом доступе резюме и отбирали нужных кандидатов.
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Через год разработчики заметили, что алгоритм отбирает непропорционально много мужчин. Они объяснили это тем, что в базе, на которой обучался алгоритм (в нее вошли резюме работников Amazon за последние 10 лет. — Ред.), оказалось гораздо больше мужчин, чем женщин.
Таким образом, ИИ пришел к выводу, что мужчины являются лучшими кандидатами, и чаще предлагал нанимать их. Позже от алгоритма решили отказаться.
А что все-таки придумали в Украине? Подробно об этом рассказали в статье по ссылке ниже:
ИИ в Украине будет помогать трудоустраивать безработных
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