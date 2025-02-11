Рекрутинг будущего: как мировые компании используют ИИ для найма — Finance.ua

Рекрутинг будущего: как мировые компании используют ИИ для найма Сегодня 20:08 — Технологии&Авто

Рекрутинг будущего: как мировые компании используют ИИ для найма

Пока Украина готовится привлекать искусственный интеллект к трудоустройству безработных, в США ИИ становится неотъемлемой частью процессов рекрутинга. Согласно исследованию Demandsage, 87% компаний уже активно используют ИИ для подбора персонала. Это помогает значительно сократить время отбора кандидатов и повысить эффективность.

Об этом говорится в статье Finance.ua.

Лидируют в этом процессе компании с Fortune 500 — 99% из них внедрили ИИ в свои процессы рекрутинга. ИИ позволяет не только автоматизировать сорсинг и анализ резюме, но и снижает уровень человеческих предубеждений в принятии решений.

65% рекрутеров указывают на удобство использования ИИ для облегчения работы, а 87% отмечают значительное ускорение найма. ИИ также помогает значительно снизить затраты на рекрутинг и позволяет компаниям принимать более обоснованные решения.

Конкретные мировые примеры

Компания IBM использует Watson для анализа резюме и поиска наиболее подходящих кандидатов. Это позволило сократить время на первоначальный отбор на 60%.

Косметический бренд L’Oréal внедрил ИИ-систему Mya для проведения первоначальных собеседований. Это позволило обрабатывать до 13 тыс. заявок на стажировку каждый год, экономя рекрутерам сотни часов.

Hilton использует ИИ для видеоинтервью, что позволило сократить время найма на 90%.

Unilever использует ИИ-платформу HireVue для проведения видеоинтервью и оценки кандидатов. Это позволило компании сэкономить 100 тысяч. часов работы менеджеров и 50 тыс. часов работы кандидатов.

Однако есть и неудачные примеры. Компания Amazon отказалась использовать алгоритм на основе ИИ для автоматического подбора кандидатов. Ее признали такой, что дискриминирует женщин.

2014 Amazon собрала команду разработчиков в Шотландии и поставила перед ними задачу разработать алгоритм для подбора работников. Инженеры создали 500 моделей, которые анализировали опубликованные в открытом доступе резюме и отбирали нужных кандидатов.

Через год разработчики заметили, что алгоритм отбирает непропорционально много мужчин. Они объяснили это тем, что в базе, на которой обучался алгоритм (в нее вошли резюме работников Amazon за последние 10 лет. — Ред.), оказалось гораздо больше мужчин, чем женщин.

Таким образом, ИИ пришел к выводу, что мужчины являются лучшими кандидатами, и чаще предлагал нанимать их. Позже от алгоритма решили отказаться.

А что все-таки придумали в Украине? Подробно об этом рассказали в статье по ссылке ниже:

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