Какие гибридные легковушки популярны в Украине (данные за 1 полугодие) — Finance.ua

Какие гибридные легковушки популярны в Украине (данные за 1 полугодие) Сегодня 20:00 — Технологии&Авто

Какие гибридные легковушки популярны в Украине (данные за 1 полугодие)

Специалисты Института исследований авторынка проанализировали данные за первое полугодие 2025 года и определили по 10 самых популярных моделей таких авто (HEV и PHEV вместе) в трех сегментах: внутренний рынок, импорт подержанных авто и продажи новых легковушек. Об этом пишет Институт исследований авторынка

Внутренний рынок

В этой части нашего авторынка — «Гибриды» не самый массовый товар, их доля всего 2%. Однако это все же не ноль, тем более если собрать данные о сделках купли-продажи за полгода.

Лидирует здесь Toyota RAV4 — целых 949 перепродаж за шесть месяцев. Высокие позиции удерживает также Toyota Camry, Ford Fusion (Hybrid+Energi) и классический гибрид Prius.

ТОП-10: Chevrolet Volt, Ford C-Max, Audi Q8 и Volvo XC90

Импорт б/у авто

В сегменте подержанных автомобилей, прибывших из-за границы, список возглавляет Toyota Prius. С небольшим отрывом за этой моделью Ford Fusion, американская версия Mondeo, который может быть как самозарядным гибридом HEV (версия Hybryd), так и гибридом с подзарядкой от внешнего источника, что дает автономный ход около 30−40 км (версия Energi). Также стоит отметить, что растет спрос на KIA Niro и Ford Escape — гибриды, которые прекрасно зарекомендовали себя в США и теперь обретают новую жизнь в Украине.

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