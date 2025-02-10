Техгиганты планируют увеличить расходы на ИИ почти на треть до $320 млрд в 2025 году — FT Сегодня 03:31 — Технологии&Авто

Техгиганты планируют увеличить расходы на ИИ почти на треть до $320 млрд в 2025 году — FT

Компании Microsoft, Alphabet, Amazon и Meta сообщили о совокупных капитальных затратах в размере $246 млрд в 2024 году по сравнению со $151 млрд в 2023-м. Они прогнозируют, что в текущем году расходы могут превысить $320 млрд.

Об этом пишет Financial Times

Amazon, Meta, Microsoft и Alphabet прогнозируют дальнейшие огромные капитальные затраты на ИИ, несмотря на опасения инвесторов по поводу доходности и китайской модели DeepSeek.

Расходы четырех ведущих технологических компаний США уже выросли на 63% в прошлом году. Теперь руководители обещают ускорить инвестиции в ИИ, отвергая опасения по поводу огромных вкладываемых в технологию сумм.

6 февраля генеральный директор Amazon Энди Джасси превзошел Google и Microsoft, прогнозируя более $100 млрд капитальных расходов в этом году, что более $77 млрд в 2024 году и более чем вдвое больше, чем $48 млрд в предыдущем году. Подавляющее большинство пойдут на центры обработки данных и серверы для Amazon Web Services.

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Исполнительный директор Microsoft Сатья Наделла заявил ранее в Давосе, что компания собирается потратить $80 млрд на создание Azure.

Глава Google Сундар Пичаи пообещал потратить $75 млрд в 2025-м — на 42% больше, чем $53 млрд в прошлом году, и подчеркнул, что возможности ИИ «столь велики, насколько это возможно, и поэтому вы видите, как мы инвестируем, чтобы соответствовать этому моменту».

Глава Meta Марк Цукерберг пообещал еще увеличить расходы на ИИ в дополнение к $40 млрд, инвестированным в 2024 году. По данным FT, в 2025-м на это направление выделят $65 млрд.

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