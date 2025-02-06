Google инвестирует в ИИ до $75 млрд в 2025 году — Finance.ua

Google инвестирует в ИИ до $75 млрд в 2025 году
Alphabet, холдинговая компания Google Inc., выделит на капитальные инвестиции до $75 млрд в 2025 году, преимущественно на проекты в сфере ИИ.
Об этом идет речь в финансовом отчете за IV квартал 2024 года.
«Наши результаты свидетельствуют об эффективности нашего дифференцированного полнофункционального подхода к инновациям в сфере искусственного интеллекта и неизменной стабильности наших основных направлений деятельности. Мы уверены в будущих возможностях, и для ускорения нашего прогресса мы планируем инвестировать около $75 млрд в капитальные вложения в 2025 году», — заявил CEO Google Сундар Пичаи.
Указанная генеральным директором сумма на 43% выше капитальных инвестиций компании в 2023 году — $75 млрд против $32,3 млрд. Какая именно часть этой суммы будет направлена на инвестиции в ИИ-проекты и развитие инфраструктуры, Пичаи не уточнил.
Однако, по всей вероятности, большая часть, поскольку другие корпорации уже объявили об увеличении инвестиций в этот сектор. В частности, по словам генерального директора Марка Цукерберга, Meta планирует потратить «сотни миллиардов».
Примечательно, в обращении к инвесторам Пичаи упомянул о появлении конкурентов на рынке, решений от китайского стартапа DeepSeek, но заявил, что модель Gemini 2.0 Flash превосходит их.
Что касается финансовых результатов, выручка компании в IV квартале 2024 года составила $96,46 млрд, что на 12% выше, чем за аналогичный период в 2023 году. Чистая прибыль составила $26,53 млрд.
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