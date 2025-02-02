Google вкладывается в образовательные программы по ИИ — Finance.ua
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Google вкладывается в образовательные программы по ИИ

Фондовый рынок
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Google вкладывается в образовательные программы по ИИ
Google вкладывается в образовательные программы по ИИ
Материнская компания Google, Alphabet, уже столкнувшаяся с регуляторным нажимом, стремится сформировать общественное восприятие и политику относительно искусственного интеллекта накануне глобальной волны регулирования технологии.
Об этом сообщает Reuters.
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В сентябре генеральный директор компании Сундар Пичаи объявил о создании инвестиционного фонда в размере 120 миллионов долларов для создания образовательных программ по искусственному интеллекту.
«Ознакомление большего количества людей и организаций, включая правительства, с искусственным интеллектом и использованием инструментов искусственного интеллекта способствует улучшению политики в области искусственного интеллекта и открывает новые возможности — это благотворный цикл», — сказал Кент Уокер, президент Alphabet по глобальным вопросам.
В то время как Google соревнуется с лучшими конкурентами в сфере крупных технологий, включая поддерживаемые Microsoft OpenAI и Meta на арене ИИ, компания помнит о строжайшем регуляторном контроле, с которым она сталкивается в своих существующих бизнесах в сфере рекламы и поиска.
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В Европейском Союзе Google предложил продать часть своего рекламного бизнеса, чтобы успокоить регуляторов, сообщает Reuters.
В США Министерство юстиции пытается заставить Google отказаться от своего веб-браузера Chrome, хотя при администрации президента Дональда Трампа этот курс может измениться.
Тем временем правительства по всему миру разрабатывают новые правила по вопросам, которые могут обостриться из-за ИИ, таких как авторское право и конфиденциальность.
По материалам:
Економічна Правда
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