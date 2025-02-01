Google предлагает «добровольное увольнение» для разработчиков Pixel, Chrome и Android — Finance.ua

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Google предлагает «добровольное увольнение» для разработчиков Pixel, Chrome и Android

Фондовый рынок
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Google предлагает «добровольное увольнение» для разработчиков Pixel, Chrome и Android
Google предлагает «добровольное увольнение» для разработчиков Pixel, Chrome и Android
Google предлагает добровольно уволиться сотрудникам подразделения Platforms & Devices, которое сформировали в прошлом году, объединив команды Pixel, Chrome и Android. Таким образом, компания хочет, чтобы в команде остались те, кто «глубоко предан миссии», тогда как добровольно уволенным сотрудникам предложат щедрый пакет компенсаций.
Об этом заявил представитель Google в комментарии TechCrunch.

Причины добровольного увольнения

«Программа добровольного увольнения, предложенная команде Platforms & Devices из США, дает возможность работникам добровольно покинуть компанию, получив выходное пособие. В прошлом году мы объединили крупные организации, и эта новая команда имеет невероятный импульс. Впереди много важной работы, поэтому мы хотим, чтобы все были глубоко преданы нашей миссии и сосредоточены на создании замечательных продуктов быстро и эффективно», — сказал он.
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Созданная в прошлом году команда Platforms & Devices в первую очередь должна заниматься внедрением искусственного интеллекта в смартфоны и в целом все, что работает под управлением Android.

Развитие Google Gemini

Один из главных ИИ-продуктов компании — модель Google Gemini — за последние месяцы развилась до большого количества предложений и распространилась на новое оборудование.
В этом месяце ИИ Gemini был презентован как основной ассистент на смартфонах серии Samsung Galaxy S25, а раньше — на устройствах Pixel.
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В предыдущие два года Google провела несколько серий масштабных увольнений. На 2025-й подобного пока не планировали, но предложение добровольного увольнения может намекать на массовые принудительные сокращения в будущем.
Как отмечает The Verge, ранее некоторые сотрудники распространили петицию, призвавшую гендиректора изначально предлагать именно добровольную процедуру ухода, прежде чем прибегать к принудительным мерам.
«Продолжающиеся раунды увольнений заставляют нас чувствовать себя незащищенными», — говорится в петиции.
«Компания, несомненно, находится в устойчивом финансовом положении, поэтому утрата многих ценных коллег без объяснения причин еще больше причиняет боль».

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По материалам:
ITC.ua
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