Google Gemini заменит Bixby у Samsung Galaxy S25 и сможет выполнять несколько задач одновременно — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Google Gemini заменит Bixby у Samsung Galaxy S25 и сможет выполнять несколько задач одновременно

Технологии&Авто
8
Google Gemini заменит Bixby у Samsung Galaxy S25 и сможет выполнять несколько задач одновременно
Google Gemini заменит Bixby у Samsung Galaxy S25 и сможет выполнять несколько задач одновременно
Google Gemini станет основным умным ассистентом на смартфонах серии Samsung Galaxy S25, заменив стандартную Bixby (доступ к помощнику не закрыт, однако по умолчанию устройства будут запускаться именно Gemini).
Из интересного: Gemini сможет выполнять несколько задач одновременно — например, искать информацию в интернете и сразу посылать ее вашему другу в мессенджер или добавлять соответствующее событие в календарь.
Читайте также
Поддержка мультизадачности построена на основе текущих расширений Gemini, охватывающих различные приложения Google и некоторые ограниченные опции сторонних разработчиков, в частности WhatsApp и Spotify. Из доступных приложений Samsung для ИИ-помощника — календарь, заметки, напоминания и часы.
Google Gemini заменит Bixby у Samsung Galaxy S25 и сможет выполнять несколько задач одновременно
Также обновление получила функция голосового разговора Gemini Live, однако пока она ограничена смартфонами Galaxy S25 и S24, а также серией Pixel 9. Владельцы указанных устройств смогут делиться изображениями, файлами и видео YouTube через интерфейс чата, спрашивая у Gemini отзывы и информацию.
Google также анонсировала, что такие функции как совместное использование экрана и трансляция видео в реальном времени появятся в Gemini на Android в ближайшие месяцы. Из улучшений для Circle to Search — автоматическое распознавание телефонных номеров, адресов электронной почты и URL для более легкого взаимодействия.
Серия S25 будет поставляться с 6 бесплатными месяцами Gemini Advanced, чтобы владельцы могли опробовать новейшие модели и функции Gemini.
По материалам:
ITC.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.