Google Gemini заменит Bixby у Samsung Galaxy S25 и сможет выполнять несколько задач одновременно — Finance.ua

Google Gemini заменит Bixby у Samsung Galaxy S25 и сможет выполнять несколько задач одновременно 24.01.2025, 01:20 — Технологии&Авто

Google Gemini заменит Bixby у Samsung Galaxy S25 и сможет выполнять несколько задач одновременно

Google Gemini станет основным умным ассистентом на смартфонах серии Samsung Galaxy S25, заменив стандартную Bixby (доступ к помощнику не закрыт, однако по умолчанию устройства будут запускаться именно Gemini).

Из интересного: Gemini сможет выполнять несколько задач одновременно — например, искать информацию в интернете и сразу посылать ее вашему другу в мессенджер или добавлять соответствующее событие в календарь.

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Поддержка мультизадачности построена на основе текущих расширений Gemini, охватывающих различные приложения Google и некоторые ограниченные опции сторонних разработчиков, в частности WhatsApp и Spotify. Из доступных приложений Samsung для ИИ-помощника — календарь, заметки, напоминания и часы.

Также обновление получила функция голосового разговора Gemini Live, однако пока она ограничена смартфонами Galaxy S25 и S24, а также серией Pixel 9. Владельцы указанных устройств смогут делиться изображениями, файлами и видео YouTube через интерфейс чата, спрашивая у Gemini отзывы и информацию.

Google также анонсировала, что такие функции как совместное использование экрана и трансляция видео в реальном времени появятся в Gemini на Android в ближайшие месяцы. Из улучшений для Circle to Search — автоматическое распознавание телефонных номеров, адресов электронной почты и URL для более легкого взаимодействия.

Серия S25 будет поставляться с 6 бесплатными месяцами Gemini Advanced, чтобы владельцы могли опробовать новейшие модели и функции Gemini.

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