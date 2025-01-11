В новом iPhone 18 могут появиться датчики камеры от Samsung — Finance.ua
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В новом iPhone 18 могут появиться датчики камеры от Samsung

Технологии&Авто
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В новом iPhone 18 могут появиться датчики камеры от Samsung
В новом iPhone 18 могут появиться датчики камеры от Samsung
Samsung разрабатывает 500-мегапиксельную камеру и многослойный датчик. iPhone 18 может стать первым телефоном Apple, использующим новые датчики.
Об этом сообщил инсайдер.
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Samsung известна тем, что производит всевозможные датчики камеры для смартфонов.
Новая утечка предполагает, что сейчас южнокорейская компания может работать над новым 500-мегапиксельным датчиком.
Кроме того, прогнозируют, что Samsung готовит трехслойный датчик изображения для iPhone.

Датчики для iPhone 18

Серия iPhone 18, выход которой ожидается в 2026 году, может стать первым телефоном Apple, использующим датчики камеры производства Samsung.
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Sony — основной поставщик датчиков изображения для Apple.
Однако еще в июле аналитик Мин-Чи Куо заявил, что Apple заменит датчики Sony на датчики Samsung в будущих моделях iPhone.
Информатор предполагает, что многослойный датчик Samsung более совершенный, чем датчики изображения Sony Exmor RS, которые сейчас используются в iPhone. Вероятно, новый датчик будет использоваться для основной камеры.
По материалам:
НВ
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