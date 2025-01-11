В новом iPhone 18 могут появиться датчики камеры от Samsung — Finance.ua

В новом iPhone 18 могут появиться датчики камеры от Samsung Сегодня 01:13 — Технологии&Авто

В новом iPhone 18 могут появиться датчики камеры от Samsung

Samsung разрабатывает 500-мегапиксельную камеру и многослойный датчик. iPhone 18 может стать первым телефоном Apple, использующим новые датчики.

Об этом сообщил инсайдер.

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Samsung известна тем, что производит всевозможные датчики камеры для смартфонов.

Новая утечка предполагает, что сейчас южнокорейская компания может работать над новым 500-мегапиксельным датчиком.

Кроме того, прогнозируют, что Samsung готовит трехслойный датчик изображения для iPhone.

Датчики для iPhone 18

Серия iPhone 18, выход которой ожидается в 2026 году, может стать первым телефоном Apple, использующим датчики камеры производства Samsung.

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Sony — основной поставщик датчиков изображения для Apple.

Однако еще в июле аналитик Мин-Чи Куо заявил, что Apple заменит датчики Sony на датчики Samsung в будущих моделях iPhone.

Информатор предполагает, что многослойный датчик Samsung более совершенный, чем датчики изображения Sony Exmor RS, которые сейчас используются в iPhone. Вероятно, новый датчик будет использоваться для основной камеры.

НВ По материалам:

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