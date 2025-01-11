В новом iPhone 18 могут появиться датчики камеры от Samsung — Finance.ua

В новом iPhone 18 могут появиться датчики камеры от Samsung
Samsung разрабатывает 500-мегапиксельную камеру и многослойный датчик. iPhone 18 может стать первым телефоном Apple, использующим новые датчики.
Об этом сообщил инсайдер.
Samsung известна тем, что производит всевозможные датчики камеры для смартфонов.
Новая утечка предполагает, что сейчас южнокорейская компания может работать над новым 500-мегапиксельным датчиком.
Кроме того, прогнозируют, что Samsung готовит трехслойный датчик изображения для iPhone.
Датчики для iPhone 18
Серия iPhone 18, выход которой ожидается в 2026 году, может стать первым телефоном Apple, использующим датчики камеры производства Samsung.
Sony — основной поставщик датчиков изображения для Apple.
Однако еще в июле аналитик Мин-Чи Куо заявил, что Apple заменит датчики Sony на датчики Samsung в будущих моделях iPhone.
Информатор предполагает, что многослойный датчик Samsung более совершенный, чем датчики изображения Sony Exmor RS, которые сейчас используются в iPhone. Вероятно, новый датчик будет использоваться для основной камеры.
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