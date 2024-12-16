Раскрыты цвета и варианты памяти для всех моделей Samsung Galaxy S25 — Finance.ua

Раскрыты цвета и варианты памяти для всех моделей Samsung Galaxy S25 Сегодня 03:11 — Фондовый рынок

Раскрыты цвета и варианты памяти для всех моделей Samsung Galaxy S25

Выход Samsung Galaxy S25 уже совсем близок: запуск ожидается 22 января 2025 года. Уже появилась информация о дизайне Galaxy S25 Ultra, а также о версиях цветовых оттенков и памяти хранения для всех моделей S25. Теперь появился самый точный прогноз окрасок и вариантов хранения для телефонов Galaxy S25.

Что известно о Galaxy S25

По словам авторитетного инсайдера Samsung, базовая модель Galaxy S25 и Galaxy S25 Plus будут доступны в следующих цветах: Серебристая тень, Темно-синий, Мятный, Ледяной голубой. Базовая модель Galaxy S25 будет предлагаться с такими вариантами хранения: 128 ГБ, 256 ГБ.

Варианты памяти для Galaxy S25 Plus составят: 256 ГБ, 512 ГБ. Цвета для Galaxy S25 Ultra включают: Титановый белоснежный, Титановый серебристо-голубой, Титановый серый, Титановый черный. Варианты хранения для Galaxy S25 Ultra: 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ.

Также поступила информация о конфигурациях RAM для всех трех моделей. Базовая версия будет иметь 12 ГБ RAM, а две другие будут оснащены 16 ГБ RAM. Считается, что Galaxy S25 Ultra возвращается к более округлым формам, отказываясь от прежнего острого дизайна корпуса.

itechua По материалам:

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