В январе 2025 года Samsung «завалит» целым рядом новинок — Finance.ua

В январе 2025 года Samsung «завалит» целым рядом новинок Сегодня 04:40

В первый месяц 2025 года Samsung обрадует пользователей по меньшей мере тремя новинками. Среди них смартфоны, переносные устройства и первая XR-гарнитура компании.

По слухам, Samsung должна представить:

Четыре смартфона: Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra, S25 Slim.

Следующую версию своего смарт-кольца Galaxy Ring.

XR-гарнитуру с кодовым названием «Project Moohan».

По данным издания Wccftech, все новинки будут представлены на мероприятии Galaxy Unpacked 2025. Оно состоится 22 января следующего года.

Согласно имеющимся сведениям, Galaxy S25 Slim также будет показан во время январского мероприятия, впрочем, устройство не будет выпущено одновременно с тремя другими смартфонами Galaxy S25. Скорее всего, он дебютирует во второй половине года.

Galaxy Ring 2 станет улучшенной версией оригинального Galaxy Ring, вышедшего этим летом. Новинка получит два дополнительных размера, более точные датчики, улучшенный ИИ и увеличенное время автономной работы.

Что касается XR-гарнитуры, то аксессуар Samsung не будет похож на Apple Vision Pro. Вместо этого компания адаптирует технологии очков Ray-Ban Meta Smart Glasses. Ожидается, что анонс в январе не будет полноценной презентацией: покажут небольшой тизер в виде видео или изображения.

УНІАН По материалам:

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