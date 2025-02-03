Google внедряет новую более быструю модель ИИ для Gemini — Finance.ua

Google внедряет новую более быструю модель ИИ для Gemini Сегодня 02:34 — Технологии&Авто

Google внедряет новую более быструю модель ИИ для Gemini

Google интегрирует в чат-бот Gemini новую модель 2.0 Flash, которая обеспечивает более быструю реакцию на запросы пользователей и повышенную производительность.

Компания впервые показала Gemini 2.0 Flash в декабре 2024 г. и пообещала быстро внедрить ее в свои продукты. Она запустила экспериментальную версию Gemini Flash 2.0 для пользователей Android и iOS.

Обновление уже появилось как в веб-версии чат-бота, так и в мобильных приложениях. Также в течение следующих нескольких недель будут доступны 1.5 Flash и 1.5 Pro.

Google еще обновила генератор изображений до новейшей версии Imagen 3. Эта модель лучше понимает запросы пользователя и обеспечивает более насыщенные детали и текстуры.

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