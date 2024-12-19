В Android-версии Gemini появился доступ к тестовой модели 2.0 Flash — Finance.ua

В Android-версии Gemini появился доступ к тестовой модели 2.0 Flash
Google выпустила новую тестовую модель Gemini 2.0 Flash для Android
Об этом сообщает 9to5Google.
Google выпустила новую тестовую модель Gemini 2.0 Flash для Android — она работает быстрее, но не всегда корректно.
Новая модель работает быстрее предыдущей версии 1.5 Pro, но некоторые функции могут не работать, поскольку она еще в тестовом режиме. Загрузка файлов пока недоступна.
Также в новой версии появился переключатель, позволяющий выбирать между разными моделями:
- 1.5 Pro — для сложных задач.
- 1.5 Flash — для повседневных запросов.
- 2.0 Flash Experimental — тестовая модель.
Это обновление появится для большинства пользователей на следующей неделе, а для пользователей iPhone — позже.
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