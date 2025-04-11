Вместо ИИ — сотни филиппинцев: «умное» приложение Nate за $88 млн оказалось фейком — Finance.ua
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Вместо ИИ — сотни филиппинцев: «умное» приложение Nate за $88 млн оказалось фейком

Технологии&Авто
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Вместо ИИ — сотни филиппинцев: «умное» приложение Nate за $88 млн оказалось фейком
Вместо ИИ — сотни филиппинцев: «умное» приложение Nate за $88 млн оказалось фейком
Стартап Nate обещал покупателям покупки в один «клик» благодаря ИИ. Однако на самом деле заказы оформляли сотни филиппинцев вручную.
Об этом пишет TechCrunch.
Nate называл себя «универсальным» шоппинг-приложением с искусственным интеллектом. Стартап был основан в 2018 году как такой, где можно покупать товары онлайн в один клик — без заполнения форм, номеров карты или адреса доставки. Обертка красивая, но за ней буквально скрывались сотни филиппинцев.
«Однако на самом деле Nate в значительной степени полагался на сотни подрядчиков в колл-центре на Филиппинах, чтобы вручную завершить эти покупки», — говорится в обвинении.
Поэтому Министерство юстиции США предъявило обвинение в мошенничестве Альберту Сенигеру — основателю и бывшему CEO стартапа Nate. Прокуратура Южного округа Нью-Йорка говорит, что на самом деле никакой автоматизации в приложении не было. Да и вообще уровень автоматизации приближался к нулю.
Хотя Nate покупал какие-то ИИ-решения и нанимал специалистов по data science. Со всем этим это не имело ничего общего с настоящим функционалом приложения. Но громкие заявления сработали — к 2021 году Nate собрал более $88 млн, где инвесторами были Renegade Partners, Coatue и Forerunner Ventures.
Все начало сыпаться, когда у компании закончились деньги. По информации Минюста США, в январе 2023 стартап был вынужден распродать активы. Инвесторы потеряли почти все и получили убытки.
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Nate ранее подозревали, что там действительно не так все «чисто». В 2022 году говорили о массовом использовании подрядчиков. Зато сейчас информация получила официальное доказательство от федеральных следователей.
Случается ли такая ситуация впервые? Конечно, нет. В 2024 году Amazon «погорела» на том, что кассы Just Walk Out — «триумф ИИ» — оказались результатом работы тысячи работников-индийцев. Кроме того, EvenUp — юрфирма тоже выдавала человеческую работу за автоматизированную, как и ряд компаний из Филиппин.
Так что если в следующий раз кто-то заявит, что его сервис работает на ИИ, где не нужно ничего вводить и делать — стоит относиться к этому более скептически — возможно, где-то в Маниле или Нью-Дели сейчас как раз работает очередная ночная смена.
По материалам:
ITC.ua
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