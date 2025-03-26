Microsoft запускает шесть новых ИИ-агентов для киберзащиты — Finance.ua

Microsoft запускает шесть новых ИИ-агентов для киберзащиты
Microsoft анонсировала запуск шести новых ИИ-агентов, которые станут частью платформы Security Copilot. Новые инструменты, которые появятся в тестовом доступе уже в следующем месяце, предназначены для автоматизации задач кибербезопасности, в частности, обработки инцидентов фишинга, потери данных, мониторинга уязвимостей и приоритетизации критических угроз.
Об этом пишет The Verge.
«Шесть агентов Microsoft Security Copilot позволяют командам автономно работать с большими объемами задач в сфере безопасности и ІТ, одновременно интегрируясь с экосистемой Microsoft Security», — отметил Васу Джаккал, вице-президент по безопасности Microsoft.
Помимо собственных решений Microsoft сотрудничает с партнерами, среди которых OneTrust, Aviatrix, BlueVoyant, Tanium и Fletch. Их агенты расширяют возможности платформы — например, OneTrust поможет в расследовании утечек данных, а Aviatrix позволит более эффективно анализировать причины сетевых сбоев.
Компании все активнее интегрируют подобные ИИ-агенты в корпоративные решения. Microsoft уже обновила бизнес-версию Copilot, предложив пользователям бесплатный чат и возможность оплачивать доступ к агентам по использованию.
Улучшения затронули и защиту пользователей Microsoft Teams. Со следующего месяца Microsoft Defender for Office 365 начнет защищать Teams от фишинговых атак, вредоносных ссылок и вложений.
Больше новостей компания обещает обнародовать 9 апреля во время мероприятия Microsoft Secure.
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