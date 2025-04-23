Эпоха ИИ откладывается: Amazon вслед за Microsoft отказывается от создания дата-центров — Finance.ua

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Эпоха ИИ откладывается: Amazon вслед за Microsoft отказывается от создания дата-центров

Технологии&Авто
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Эпоха ИИ откладывается: Amazon вслед за Microsoft отказывается от создания дата-центров
Эпоха ИИ откладывается: Amazon вслед за Microsoft отказывается от создания дата-центров
Amazon и Microsoft отказались от создания международных центров обработки данных искусственного интеллекта.
Об этом пишет Gizmodo.
Два банка говорят, что Amazon приостановил переговоры относительно некоторых международных центров обработки данных. Пока известно о двух технологических гигантах, которые сократили свои планы относительно центров обработки данных ИИ. По данным банков Wells Fargo и TD Cowen, Amazon приостановил переговоры по некоторым соглашениям о совместном размещении центров обработки данных, преимущественно в Европе. Эта новость появилась на фоне отчетов, где говорится, что Microsoft приостановила или отменила планы развертывания дата-центров.
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Согласно отчету Wells Fargo, Amazon приостановил некоторые обсуждения по аренде центров обработки данных для своего облачного подразделения, однако Microsoft, вероятно, лишь приостановила предварительные соглашения об аренде, хотя и продолжает выполнять уже подписанные договоры.
В противоположность другим компаниям, таким как Meta и xAI, активно расширяют свои центры обработки данных для поддержки ИИ-моделей, что требует значительных объемов электроэнергии. В то же время Amazon, уже имеющая значительную активную мощность в 9 ГВт в своей инфраструктуре, может потребоваться больше времени для ввода в эксплуатацию новых центров обработки данных.

Почему это важно

Информация о прекращении развития дата центров, вероятно, свидетельствует о снижении спроса на инфраструктуру искусственного интеллекта, поскольку компании все еще ищут практическое применение этой технологии для оптимизации затрат времени и средств. Дополнительно негативно влияет на рынок длительная торговая напряженность, инициированная президентом Трампом, что приводит к падению стоимости акций. В частности, акции Amazon уже подверглись значительному падению в этом году на 24%, что делает компанию уязвимой к последствиям пошлин на китайские товары, которые, по оценкам, составляют большинство ассортимента на ее платформе.

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Экономисты выражают обеспокоенность тем, что торговая война и возможная рецессия могут затормозить развитие искусственного интеллекта. Под ударом оказались крупные игроки, в частности Nvidia, которая значительную часть прибыли получает из Китая и находится под контролем из-за возможных обходных путей санкций для поставки высококачественных чипов. Сокращение инвестиций Amazon в новые центры обработки данных может еще более негативно отразиться на продаже Nvidia.
О предстоящем спросе на искусственный интеллект станет известно после отчета Amazon 1 мая. Недавний отказ Microsoft от строительства дата-центра в Огайо стоимостью $1 млрд долларов, несмотря на предложенные налоговые льготы, стал неожиданностью. Отмена проекта в Огайо может уменьшить налоговую нагрузку на местных жителей, но в то же время лишает временных рабочих мест в строительстве и потенциального толчка для модернизации местной инфраструктуры и развития чистой энергии, поскольку практическая ценность искусственного интеллекта, кроме чат-ботов с ошибками и систем слежения, остается.
По материалам:
vctr.media
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