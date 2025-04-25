Ученые создают ИИ, который поможет восстановить голос после травм и болезней — Finance.ua

Ученые создают ИИ, который поможет восстановить голос после травм и болезней Сегодня 08:33

Ученые создают ИИ, который поможет восстановить голос после травм и болезней

Ученые совершают значительный прорыв в создании технологии, которая превращает мысли в речь. Это открытие может помочь людям, потерявшим способность говорить из-за болезней мозга, сохранив при этом ясное сознание.

Система работает только тогда, когда человек сознательно формулирует слова в мыслях. Она может быть полезна и для тех, кто с детства испытывает трудности с речью, в частности при аутизме или ДЦП.

В марте 2025 г. команда нейрохирурга Эдварда Чанга из Калифорнийского университета представила результаты исследования. Женщина, потерявшая голос после инсульта и не говорившая 18 лет, мысленно произносила слова. Нейросеть научилась превращать эти импульсы в звуки. Система выдает до 48 слов в минуту с задержкой лишь в одну секунду — это втрое медленнее нормальной речи, но все же большой прогресс.

Параллельно компания Precision Neuroscience разрабатывает новые сенсоры для более точного считывания мозговой активности. Их устройство уже протестировано на 31 добровольце. Следующий этап — создание имплантов, которые можно оставлять в теле надолго.

Пока система распознает до 98% слов, но еще не передает эмоции или интонацию. Также вызовом остается долгое индивидуальное обучение. Если удастся создать универсальные модели, это ускорит адаптацию для новых пользователей.

itechua По материалам:

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