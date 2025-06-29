В Украину прибыл кроссовер Volkswagen Tayron: раскрыты цены и характеристики новинки (фото) — Finance.ua
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В Украину прибыл кроссовер Volkswagen Tayron: раскрыты цены и характеристики новинки (фото)

Технологии&Авто
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В Украину прибыл кроссовер Volkswagen Tayron: раскрыты цены и характеристики новинки (фото)
В Украину прибыл кроссовер Volkswagen Tayron: раскрыты цены и характеристики новинки (фото)
В Украине стартовали продажи нового кроссовера Volkswagen Tayron. Автомобиль доступен с двумя моторами и предлагает несколько комплектаций.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Новинка пришла на смену кроссоверу Tiguan Allspace. Автомобиль доступен с салоном на пять или семь мест. В список оснащения вошли адаптивный круиз-контроль, обогрев всех сидений, аудиосистема Harman Kardon, матричные фары IQ. Light и т. д.
В Украину прибыл кроссовер Volkswagen Tayron: раскрыты цены и характеристики новинки (фото)
Кроссовер получил новые сиденья ergoActive Plus с пневматической регулировкой поясницы в четырех направлениях и пневматической 10-камерной функцией массажа идеально отвечают высококачественному характеру и интерьеру Tayron.
В Украину прибыл кроссовер Volkswagen Tayron: раскрыты цены и характеристики новинки (фото)

Двигатели новинки

На старте продаж на нашем рынке Tayron предложат с двумя силовыми установками на выбор.
В гамму войдут два дизельных двигателя 2.0 TDI, которые предлагаются мощностью от 150 до 193 л.с. и передне- и полноприводное исполнение. Бензиновый двигатель 2.0 TSI (EA888 evo4) мощностью в 265 л.с. доступна исключительно в сочетании с системой полного привода 4MOTION.
В Украину прибыл кроссовер Volkswagen Tayron: раскрыты цены и характеристики новинки (фото)
Коробка передач у всех Tayron — семиступенчатый «робот» DSG. Цены на новинку стартуют с отметки в 2 099 008 гривен.
По материалам:
РБК-Україна
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