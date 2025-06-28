Как в Украине мигрируют подержанные автомобили между регионами — Finance.ua

Как в Украине мигрируют подержанные автомобили между регионами Сегодня 19:24 — Технологии&Авто

Как в Украине мигрируют подержанные автомобили между регионами



Около 70% сделок по продаже автомобилей совершаются в пределах одного региона, то есть авто остаются в той же области. Еще 10% автомобилей уезжают из региона, в котором были зарегистрированы, и 20% — прибывают из других областей.

Институт исследований авторынка впервые проанализировал перемещение б/у авто не через таможню, а внутри страны — от области в область.

По словам аналитиков, миграция автомобилей отражает уровень спроса, насыщенность автопарка, доступность сервиса и даже социально-экономическую мобильность жителей регионов.

Как мигрируют подержанные автомобили между регионами

Рекордсменом по оттоку автомобилей на внутреннем рынке Киевская область. В частности, 75% проданных здесь машин уезжают в другие области.

Регион играет роль логистического или оптового хаба благодаря обилию дилеров и близости к столице.

В то же время , наименьшую миграционную активность демонстрирует Черновицкая область — более 81% авто остались в пределах региона.

Схожая ситуация наблюдается и в Тернопольской, Хмельницкой, Одесской и Закарпатской областях.

В Киеве и Львове обычно наблюдается высокое обращение транспорта. Эти города демонстрируют умеренную миграционную активность: в Киеве остаются 63% авто, во Львове — чуть более 63%.

Где фиксируют наибольший приток авто

Больше прибывших машин — в Херсонской и Донецкой областях. В Херсоне более 40% автомобилей — приезжие.

Это объясняется изменением структуры населения, отложенным спросом и потребностью обновить автопарк, утраченный из-за боевых действий.

В Днепропетровской, Харьковской, Житомирской и Полтавской областях внутреннее обращение авто достаточно стабильное, с доминированием «местных» соглашений, а доля прибывших и выбывших авто — ближе к национальному среднему уровню.

Інститут досліджень авторинку По материалам:

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