Как в Украине мигрируют подержанные автомобили между регионами — Finance.ua

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Как в Украине мигрируют подержанные автомобили между регионами

Технологии&Авто
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Как в Украине мигрируют подержанные автомобили между регионами
Как в Украине мигрируют подержанные автомобили между регионами

Около 70% сделок по продаже автомобилей совершаются в пределах одного региона, то есть авто остаются в той же области. Еще 10% автомобилей уезжают из региона, в котором были зарегистрированы, и 20% — прибывают из других областей.
Институт исследований авторынка впервые проанализировал перемещение б/у авто не через таможню, а внутри страны — от области в область.
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По словам аналитиков, миграция автомобилей отражает уровень спроса, насыщенность автопарка, доступность сервиса и даже социально-экономическую мобильность жителей регионов.

Как мигрируют подержанные автомобили между регионами

Рекордсменом по оттоку автомобилей на внутреннем рынке Киевская область. В частности, 75% проданных здесь машин уезжают в другие области.
Регион играет роль логистического или оптового хаба благодаря обилию дилеров и близости к столице.
В то же время , наименьшую миграционную активность демонстрирует Черновицкая область — более 81% авто остались в пределах региона.
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Схожая ситуация наблюдается и в Тернопольской, Хмельницкой, Одесской и Закарпатской областях.
В Киеве и Львове обычно наблюдается высокое обращение транспорта. Эти города демонстрируют умеренную миграционную активность: в Киеве остаются 63% авто, во Львове — чуть более 63%.

Где фиксируют наибольший приток авто

Больше прибывших машин — в Херсонской и Донецкой областях. В Херсоне более 40% автомобилей — приезжие.
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Это объясняется изменением структуры населения, отложенным спросом и потребностью обновить автопарк, утраченный из-за боевых действий.
В Днепропетровской, Харьковской, Житомирской и Полтавской областях внутреннее обращение авто достаточно стабильное, с доминированием «местных» соглашений, а доля прибывших и выбывших авто — ближе к национальному среднему уровню.
По материалам:
Інститут досліджень авторинку
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