ТОП-10 гибридных кроссоверов, которые стоит купить в 2025 (инфографика) — Finance.ua
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ТОП-10 гибридных кроссоверов, которые стоит купить в 2025 (инфографика)

Технологии&Авто
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ТОП-10 гибридных кроссоверов, которые стоит купить в 2025 (инфографика)
ТОП-10 гибридных кроссоверов, которые стоит купить в 2025 (инфографика)
Продажи внедорожников и гибридов стремительно растут, что делает гибридные внедорожники одними из самых желанных автомобилей.
Об этом рассказали эксперты whatcar.
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Сейчас существует больше гибридных внедорожников на выбор, чем когда-либо прежде, начиная от небольших внедорожников и заканчивая роскошными моделями и семиместными автомобилями.
Результатом всех этих испытаний стал список, где представлены 10 лучших гибридных внедорожников, которые вы можете приобрести, рассматривая как те, которые используют обычный гибридный двигатель, так и гибриды с подзарядкой от сети.
ТОП-10 гибридных кроссоверов, которые стоит купить в 2025 (инфографика)
Страхование автомобиля: выбирайте автогражданку от лучших страховых компаний Украины.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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