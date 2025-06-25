ТОП-10 гибридных кроссоверов, которые стоит купить в 2025 (инфографика) — Finance.ua

ТОП-10 гибридных кроссоверов, которые стоит купить в 2025 (инфографика) Сегодня 06:50 — Технологии&Авто

ТОП-10 гибридных кроссоверов, которые стоит купить в 2025 (инфографика)

Продажи внедорожников и гибридов стремительно растут, что делает гибридные внедорожники одними из самых желанных автомобилей.

Об этом рассказали эксперты whatcar

Сейчас существует больше гибридных внедорожников на выбор, чем когда-либо прежде, начиная от небольших внедорожников и заканчивая роскошными моделями и семиместными автомобилями.

Результатом всех этих испытаний стал список, где представлены 10 лучших гибридных внедорожников, которые вы можете приобрести, рассматривая как те, которые используют обычный гибридный двигатель, так и гибриды с подзарядкой от сети.

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