ТОП-5 доступных брендов авто, которым редко требуется ремонт — Finance.ua

ТОП-5 доступных брендов авто, которым редко требуется ремонт Сегодня 19:00 — Технологии&Авто

ТОП-5 доступных брендов авто, которым редко требуется ремонт

Правильное обслуживание автомобиля может значительно продлить срок его службы, но есть доступные автомобили, не требующие столько времени в автомастерской.

Эксперты назвали 5 марок автомобилей, которым редко требуется ремонт.

Об этом говорится в рейтинге Consumer Reports., пишет gobankingrates

Тесла

Стоимость 1−5 лет: 580 долларов США

Стоимость 6−10 лет: $3,455

Общая стоимость за 10 лет: 4035 долларов США

Единственным электромобилем, попавшим в список, является Telsa, которая занимает первое место по самому дешевому ремонту. Бренд известен своими роскошными функциями, приятным управлением и положительным влиянием на окружающую среду.

Цена Model Y Long Range RWD начинается от 31 490 долларов.

Бьюик

Стоимость 1−5 лет: 900 долларов США

Стоимость 6−10 лет: 4000 долларов США

Общая стоимость за 10 лет: 4900 долларов США

В Buick есть многое, что нравится. В общем, бренд имеет спортивно-шикарный дизайн, оснащенный новейшими технологическими функциями и экономичным.

Buick Envista 2025 начинается от 22 900 долларов.

Тойота

Стоимость 1−5 лет: $1,125

Стоимость 6−10 лет: $3,775

Общая стоимость за 10 лет: 4900 долларов США

Автомобили Toyota предназначены для долговечности и давно известны своей надежностью. Но они тоже недороги в обслуживании, по данным CR, и доступны по бюджету.

Начальная цена безумно популярной Camry составляет 22 050 долларов США, доступна также гибридная опция.

Линкольн

Стоимость 1−5 лет: $940

Стоимость 6−10 лет: $4100

Общая стоимость за 10 лет: 5040 долларов США

Известный своим стильным стилем, комфортом, передовыми технологическими функциями и изысканностью Lincoln является надежным брендом класса люкс.

По данным Kelly Blue Book, начальная цена на Lincoln Corsair 2024 года выпуска составляет 38 730 долларов.

Форд

Стоимость 1−5 лет: 1100 долларов США

Стоимость 6−10 лет: $4300

Общая стоимость за 10 лет: 5400 долларов США

Помимо доступности, отличной цены и надежности, Ford был культовым американским символом в течение десятилетий. Благодаря своему культурному влиянию и постоянным инновациям Ford остается ведущим брендом для потребителей.

Модель Ford F-150 XL 2024 года выпуска начинается от 36 965 долларов.

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