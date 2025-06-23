ТОП-5 доступных брендов авто, которым редко требуется ремонт — Finance.ua

ТОП-5 доступных брендов авто, которым редко требуется ремонт
Правильное обслуживание автомобиля может значительно продлить срок его службы, но есть доступные автомобили, не требующие столько времени в автомастерской.
Эксперты назвали 5 марок автомобилей, которым редко требуется ремонт.
Об этом говорится в рейтинге Consumer Reports., пишет gobankingrates.
Тесла
- Стоимость 1−5 лет: 580 долларов США
- Стоимость 6−10 лет: $3,455
- Общая стоимость за 10 лет: 4035 долларов США
Единственным электромобилем, попавшим в список, является Telsa, которая занимает первое место по самому дешевому ремонту. Бренд известен своими роскошными функциями, приятным управлением и положительным влиянием на окружающую среду.
Цена Model Y Long Range RWD начинается от 31 490 долларов.
Бьюик
- Стоимость 1−5 лет: 900 долларов США
- Стоимость 6−10 лет: 4000 долларов США
- Общая стоимость за 10 лет: 4900 долларов США
В Buick есть многое, что нравится. В общем, бренд имеет спортивно-шикарный дизайн, оснащенный новейшими технологическими функциями и экономичным.
Buick Envista 2025 начинается от 22 900 долларов.
Тойота
- Стоимость 1−5 лет: $1,125
- Стоимость 6−10 лет: $3,775
- Общая стоимость за 10 лет: 4900 долларов США
Автомобили Toyota предназначены для долговечности и давно известны своей надежностью. Но они тоже недороги в обслуживании, по данным CR, и доступны по бюджету.
Начальная цена безумно популярной Camry составляет 22 050 долларов США, доступна также гибридная опция.
Линкольн
- Стоимость 1−5 лет: $940
- Стоимость 6−10 лет: $4100
- Общая стоимость за 10 лет: 5040 долларов США
Известный своим стильным стилем, комфортом, передовыми технологическими функциями и изысканностью Lincoln является надежным брендом класса люкс.
По данным Kelly Blue Book, начальная цена на Lincoln Corsair 2024 года выпуска составляет 38 730 долларов.
Форд
- Стоимость 1−5 лет: 1100 долларов США
- Стоимость 6−10 лет: $4300
- Общая стоимость за 10 лет: 5400 долларов США
Помимо доступности, отличной цены и надежности, Ford был культовым американским символом в течение десятилетий. Благодаря своему культурному влиянию и постоянным инновациям Ford остается ведущим брендом для потребителей.
Модель Ford F-150 XL 2024 года выпуска начинается от 36 965 долларов.
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