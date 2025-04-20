От ИИ не скрыться: новая версия ChatGPT определяет координаты локации по одному фото — Finance.ua
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От ИИ не скрыться: новая версия ChatGPT определяет координаты локации по одному фото

Технологии&Авто
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От ИИ не скрыться: новая версия ChatGPT определяет координаты локации по одному фото
От ИИ не скрыться: новая версия ChatGPT определяет координаты локации по одному фото
От искусственного интеллекта теперь скрыться еще труднее — последняя модель ChatGPT может угадывать местонахождение почти по любому фото.
GPT-o3 демонстрирует удивительную способность определять геолокацию изображений без GPS-метаданных. В сети пользователи массово начали присылать ему фото с подписью GeoGuess, чтобы получить достаточно точное предположение о месте съемки. Но модель не просто пишет локацию, а обосновывает свою логику, на которой основан ответ.
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Например, один пользователь умышленно убрал метаданные, сделав скриншот картинки с пляжем Прая-де-Санта-Моника в Кабо-Верде. GPT-o3 предоставило точный и правильный ответ всего за 24 секунды. Его логическое заключение базировалось на оттенке воды, цвете песка, форме прибоя и даже атмосфере на горизонте. Хотя уровень уверенности был средний, но догадка меткая.
Чтобы усложнить задачу, тестер загрузил скрин книжного магазина без метаданных. ChatGPT долго анализировал все — от персидского ковра до освещения — и даже сравнивал с известными лондонскими и нью-йоркскими магазинами. Но в этот раз результата не было. Затем последовали технические сбои — популярность этой функции ощутимо нагружает систему.
От ИИ не скрыться: новая версия ChatGPT определяет координаты локации по одному фото
После перезагрузки GPT-o3 угадал месторасположение селфи, снятого в центре Нью-Йорка — именно перед Cipriani на 42-й улице. На фото не было никаких подписей, но при таких условиях у модели ушло 56 секунд. Она выдала координаты с объяснением, что угадала по характерной надписи, навесу, виду на здания и даже зеленому строительному контейнеру Evergreen.
От ИИ не скрыться: новая версия ChatGPT определяет координаты локации по одному фото
От ИИ не скрыться: новая версия ChatGPT определяет координаты локации по одному фото
В последующих тестах модель угадывала только страну или остров, иногда ошибалась на несколько десятков километров, но в целом показала удивительные навыки. К примеру, она угадала остров Антигуа и даже пляж, хоть и не совсем точный.
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Все это выглядит как игрушка для тех, кто любит OSINT, но вызывает очевидные вопросы о конфиденциальности. Достаточно выложить фото в интернет — и кто-то с доступом к ChatGPT Plus уже может узнать, где вы были. Не только друзья, но и работодатели, органы власти или просто случайные люди, возможно, не всегда с добрыми намерениями.
Пока это просто еще один вирусный тренд. Но мы уже видим, насколько далеко уже продвинулись визуальные модели GPT — и, наверное, важно дважды подумать, прежде чем выкладывать очередное фото из путешествий или с места, где вы находитесь прямо в эту секунду. В общем, следить за людьми может стать еще проще, чем было до этого.
По материалам:
ITC.ua
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