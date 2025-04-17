OpenAI запускает библиотеку изображений в ChatGPT: как это будет работать — Finance.ua

OpenAI запускает библиотеку изображений в ChatGPT: как это будет работать
OpenAI объявила о запуске новой функции в ChatGPT — библиотеки изображений, позволяющей пользователям легко находить и просматривать иллюстрации, созданные с помощью искусственного интеллекта, пишет The Verge. Функция уже доступна на мобильных устройствах для пользователей Free, Plus и Pro-версий и постепенно появляется в вебверсии.
Как работает библиотека изображений в ChatGPT
Новый раздел отображается в боковом меню ChatGPT. После нажатия на него открывается сетка изображений, ранее сгенерированных пользователем. Кроме того, интерфейс позволяет создать новую картинку непосредственно из библиотеки, что значительно облегчает навигацию и управление визуальным контентом.
All of your image creations, all in one place.— OpenAI (@OpenAI) April 15, 2025
Introducing the new library for your ChatGPT image creations—rolling out now to all Free, Plus, and Pro users on mobile and https://t.co/nYW5KO1aIg. pic.twitter.com/ADWuf5fPbj
Пользователи iOS уже сообщают о доступе к новой функции и отмечают, что библиотека работает так же, как показывается в коротком видео компании. Вебверсия обновляется постепенно, и, вероятно, станет доступной всем пользователям в ближайшее время.
Функция пригодится тем, кто регулярно создает большое количество визуального контента в ChatGPT или просто хочет сохранить и просматривать свои творческие эксперименты, например, иллюстрации в стиле Studio Ghibli.
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