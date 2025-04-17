OpenAI запускает библиотеку изображений в ChatGPT: как это будет работать — Finance.ua
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OpenAI запускает библиотеку изображений в ChatGPT: как это будет работать

Технологии&Авто
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OpenAI запускает библиотеку изображений в ChatGPT: как это будет работать
OpenAI запускает библиотеку изображений в ChatGPT: как это будет работать
OpenAI объявила о запуске новой функции в ChatGPT — библиотеки изображений, позволяющей пользователям легко находить и просматривать иллюстрации, созданные с помощью искусственного интеллекта, пишет The Verge. Функция уже доступна на мобильных устройствах для пользователей Free, Plus и Pro-версий и постепенно появляется в вебверсии.

Как работает библиотека изображений в ChatGPT

Новый раздел отображается в боковом меню ChatGPT. После нажатия на него открывается сетка изображений, ранее сгенерированных пользователем. Кроме того, интерфейс позволяет создать новую картинку непосредственно из библиотеки, что значительно облегчает навигацию и управление визуальным контентом.
Пользователи iOS уже сообщают о доступе к новой функции и отмечают, что библиотека работает так же, как показывается в коротком видео компании. Вебверсия обновляется постепенно, и, вероятно, станет доступной всем пользователям в ближайшее время.
Функция пригодится тем, кто регулярно создает большое количество визуального контента в ChatGPT или просто хочет сохранить и просматривать свои творческие эксперименты, например, иллюстрации в стиле Studio Ghibli.
По материалам:
speka.media
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