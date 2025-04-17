OpenAI запускает библиотеку изображений в ChatGPT: как это будет работать — Finance.ua

OpenAI запускает библиотеку изображений в ChatGPT: как это будет работать Сегодня 02:08 — Технологии&Авто

OpenAI запускает библиотеку изображений в ChatGPT: как это будет работать

OpenAI объявила о запуске новой функции в ChatGPT — библиотеки изображений, позволяющей пользователям легко находить и просматривать иллюстрации, созданные с помощью искусственного интеллекта, пишет The Verge. Функция уже доступна на мобильных устройствах для пользователей Free, Plus и Pro-версий и постепенно появляется в вебверсии.

Как работает библиотека изображений в ChatGPT

Новый раздел отображается в боковом меню ChatGPT. После нажатия на него открывается сетка изображений, ранее сгенерированных пользователем. Кроме того, интерфейс позволяет создать новую картинку непосредственно из библиотеки, что значительно облегчает навигацию и управление визуальным контентом.

All of your image creations, all in one place.



Introducing the new library for your ChatGPT image creations—rolling out now to all Free, Plus, and Pro users on mobile and https://t.co/nYW5KO1aIg. pic.twitter.com/ADWuf5fPbj — OpenAI (@OpenAI) April 15, 2025

Пользователи iOS уже сообщают о доступе к новой функции и отмечают, что библиотека работает так же, как показывается в коротком видео компании. Вебверсия обновляется постепенно, и, вероятно, станет доступной всем пользователям в ближайшее время.

Функция пригодится тем, кто регулярно создает большое количество визуального контента в ChatGPT или просто хочет сохранить и просматривать свои творческие эксперименты, например, иллюстрации в стиле Studio Ghibli.

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