ChatGPT будет запоминать больше информации о пользователях — Finance.ua

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ChatGPT будет запоминать больше информации о пользователях

Технологии&Авто
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ChatGPT будет запоминать больше информации о пользователях
ChatGPT будет запоминать больше информации о пользователях
OpenAI объявила о запуске функции памяти в ChatGPT.
Об этом сообщили в компании.
Теперь чат-бот сможет запоминать пользовательские предпочтения, чтобы давать более персонализированные ответы.

Что изменилось

Функция памяти позволяет чат-боту упоминать детали из предыдущих разговоров — например, стиль ответов, интересы, имя пользователя или тип запросов.
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Это должно сделать общение с ChatGPT более удобным, потому что пользователю больше не нужно повторять уже произнесенное.
Кроме того, пользователь может сам попросить бота запомнить конкретную информацию — например любимую тему или рабочий проект.

Кому доступна функция

Память доступна пользователям подписки ChatGPT Pro. В ближайшее время ее получит подписка ChatGPT Plus. В бесплатной версии нововведение пока не работает, дату запуска не сообщают.
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Однако пользователи из стран ЕС, Великобритании, Швейцарии, Норвегии, Исландии и Лихтенштейна временно не смогут воспользоваться новой функцией из-за необходимости дополнительной проверки соответствия местному законодательству.

Как управлять памятью

Память в ChatGPT можно отключить полностью или удалить некоторые сохраненные факты. Это делается в разделе «Персонализация» в настройках.
Также доступна опция «Временного чата» — тогда никакие данные не сохраняются.
По материалам:
The Village Україна
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