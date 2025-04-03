Использование ChatGPT бьет рекорды после обновления последней модели — Finance.ua

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Использование ChatGPT бьет рекорды после обновления последней модели

Технологии&Авто
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Использование ChatGPT бьет рекорды после обновления последней модели
Использование ChatGPT бьет рекорды после обновления последней модели
Ажиотаж вокруг создания анимационных произведений в стиле Ghibli с использованием инструмента генерации изображений ChatGPT привел к рекордному всплеску числа пользователей чат-бота OpenAI. Его серверы были слишком перегружены, и компании пришлось ввести временное ограничение использования этой функции.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Пользователи со всего мира заполонили социальные сети изображениями, созданными в рисованном стиле знаменитой японской анимационной студии Studio Ghibli, основанной известным режиссером Хаяо Миядзаки.
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По данным исследовательской компании Similarweb, в этом году среднее количество еженедельно активных пользователей ChatGPT впервые превысило отметку в 150 миллионов.
«За последний час к нам присоединился один миллион пользователей», — сообщил генеральный директор OpenAI Сэм Альтман 31 марта, сравнив это с добавлением одного миллиона пользователей через пять дней после громкого запуска ChatGPT более двух лет назад.
По данным SensorTower, на прошлой неделе количество активных пользователей, доходы от подписок внутри приложений и количество загрузок приложений достигли исторического максимума после того, как компания-разработчик ИИ выпустила обновление для своей модели GPT-4o, обеспечивающей расширенные возможности генерации изображений.
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Общемировое количество загрузок программы и еженедельное количество активных пользователей программы ChatGPT выросло на 11%.
Широкое использование инструмента искусственного интеллекта для создания эффекта Ghibli также вызвало вопрос о возможных нарушениях авторских прав.
«Правовой ландшафт изображений, созданных с помощью ИИ, имитирующих отличный стиль Studio Ghibli, является неопределенной территорией. Закон об авторском праве, как правило, защищает лишь определенные выражения, а не сами художественные стили», — сказал Эван Браун, партнер юридической фирмы Neal & McDevitt.
На использование образов из своих фильмов, созданных с помощью искусственного интеллекта, негативно отреагировал японский режиссер и мультипликатор.
«Отвратительно. Я вообще никогда не хотел бы использовать эту технологию в своей работе», — сказал Миядзаки, когда ему показали ранний рендер игры, созданной с помощью искусственного интеллекта.
По материалам:
Діло
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