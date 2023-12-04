Заяви на відшкодування збитків від агресії рф можна буде подати в «Дії» — Finance.ua

Заяви на відшкодування збитків від агресії рф можна буде подати в «Дії» Сьогодні 09:04 — Особисті фінанси

Заяви на відшкодування збитків від агресії рф можна буде подати в «Дії»

Міністерство цифрової трансформації України має розробити можливість для українців подавати через «Дію» заяви про відшкодування збитків або втрат.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

«Для легітимної конфіскації заморожених російських активів Україна запропонувала чітку і зрозумілу дорожню карту. Один із ключових елементів — це робота Міжнародного реєстру збитків, який був створений рішенням Ради Європи та працюватиме в Нідерландах», — йдеться у повідомленні.

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Шмигаль повідомив, що було затверджено два документи, які сприятимуть якісному функціонуванню реєстру.

Він додав, що з огляду на те, що цей реєстр працюватиме в електронній формі, то Мінцифра та Мін'юст України мають розробити й передати технічні вимоги для створення програмного забезпечення такого реєстру.

«Мінцифри також має розробити можливість для українців подавати через „Дію“ заяви про відшкодування збитків або втрат», — сказав глава уряду.

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Також Шмигаль пояснив, що другий документ у цьому напрямку стосується пропозицій щодо класифікації категорій збитків, які підлягають компенсації.

Це дасть змогу системно підійти до передачі всієї інформації про збитки, втрати та шкоду, яку заподіяла росія як державі Україна, так і кожному з наших громадян та українським юридичним особам.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що наша держава разом з партнерами працює над створенням можливості конфіскувати заморожені російські активи, в тому числі, і державні, в країнах-союзниках. Ці кошти мають відправити на відбудову України. Наразі йде мова про майже 500 млрд доларів.

Довідка Finance.ua:

реєстр збитків від війни з росією має запрацювати вже на початку наступного року, а його основним джерелом наповнення мають стати заморожені Заходом російські активи;

на 1 вересня сума прямих задокументованих збитків, завданих інфраструктурі України, збільшилася на $700 млн — до $151,2 млрд.



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