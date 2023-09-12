ЄС профінансує створення офісу міжнародного Реєстру збитків України в Гаазі — Finance.ua

ЄС профінансує створення офісу міжнародного Реєстру збитків України в Гаазі
Європейський Союз готовий фінансувати створення міжнародного Реєстру збитків і замовлення приміщень для цієї установи в Гаазі.
Про це сказав єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс.
Єврокомісар під час неформальної зустрічі міністрів юстиції країн-членів Ради Європи у Ризі зазначив, що ЄС зобовʼязаний забезпечити змістовні процеси зі сплати репарацій за втрати, які росія завдала народу України під час війни.
«У цьому сенсі, я щасливий оголосити, що ЄС братиме участь у покритті необхідних витрат для заснування Реєстру збитків, зокрема, у замовленні відповідних приміщень у Гаазі та у розвитку відповідної цифрової платформи», — сказав Рейндерс.
Крім того, ЄС розглядає створення міжнародного Реєстру збитків як перший важливий крок до створення майбутнього міжнародного інструменту з виплати фінансових компенсацій для України.
Єврокомісар додав, що з огляду на безпрецедентний масштаб міжнародної підтримки України, ЄС докладає зусиль для координації всіх міжнародних ініціатив з притягнення рф до відповідальності.
Нагадаємо, виконавчим директором Реєстру збитків, завданих агресією російської федерації проти України, призначено засновника і партнера юридичної фірми «Астерс», члена дорадчої ради Школи права Українського католицького університету Маркіяна Ключковського.
Уряд Нідерландів 17 лютого офіційно надав принципову згоду на пропозицію України про створення в Гаазі міжнародної організації - Реєстру збитків, завданих Україні російською агресією.
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