Криптовалюта Ethereum выросла на треть в лучшую неделю с 2021 года — Finance.ua
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Криптовалюта Ethereum выросла на треть в лучшую неделю с 2021 года

Криптовалюта
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Криптовалюта Ethereum выросла на треть в лучшую неделю с 2021 года
Криптовалюта Ethereum выросла на треть в лучшую неделю с 2021 года
На этой неделе второй по величине цифровой токен Ethereum возглавил масштабное ралли криптовалют, показав самый высокий рост с 2021 года, чему способствовало ослабление глобального торгового напряжения.
Об этом пишет Bloomberg 9 мая.
Криптовалюта подскочила на 14% в пятницу до $2490, увеличив свой недельный рост почти до 33%.

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Токен показал самый резкий недельный прирост с 2021 года, когда низкие процентные ставки подпитывали криптовалютный бум эпохи пандемии.
Биткоин, лидер отрасли, вырос на 1,7% до $104 336, поскольку настроения в цифровых активах улучшились после нового торгового соглашения между США и Великобританией. Соглашение сигнализирует об оттепелях в глобальных экономических отношениях после периода эскалации пошлин при президента Дональда Трампа, поразившем рынки.
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Рост Ether также отражает возобновление внимания инвесторов к технологическому обновлению Ethereum и внедрению обновления Pectra. Изменения направлены на снижение комиссий за транзакции, повышение эффективности сети и включение более сложных функций кошелька — шаги, которые считаются необходимыми для отображения конкуренции со стороны быстрорастущих конкурентов, таких как Solana.
Несмотря на недавний рост, курс Ethereum по-прежнему ниже исторического максимума, достигнутого в ноябре 2021 года, примерно на 50%, продолжая отставать от биткоина и других наиболее эффективных цифровых активов.
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Напомним, США и Великобритания 8 мая объявили о заключении ограниченного двустороннего торгового соглашения, которое оставляет в силе 10-процентные пошлины Трампа на британский экспорт, незначительно расширяет доступ к сельскохозяйственной продукции для обеих стран и снижает запретительные пошлины США на экспорт британских авто.
По материалам:
Forbes.ua
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