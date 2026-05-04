День финансов: изменения в процессе ВВК и мобилизации, налоги с посылок, судьба «Национального кешбэка» Сегодня 17:45

Понедельник, 4 мая. Министерство обороны готовит конкретные шаги для повышения качества мобилизационного ресурса, Великобритания присоединяется к кредиту ЕС для Украины на 90 миллиардов евро, а в Польше открыли подачу заявок на трехлетние карты CUKR для украинцев.

👀 Прежде чем перейти к новостям, минутку вашего внимания.

Редакция Finance.ua очень ценит своих читателей. Вместе с тем считаем, что важно получать от вас обратную связь. Именно поэтому просим пройти небольшой опрос. Он находится Редакция Finance.ua очень ценит своих читателей. Вместе с тем считаем, что важно получать от вас обратную связь. Именно поэтому просим пройти небольшой опрос. Он находится по этой ссылке. Это займет всего несколько минут, однако нам очень поможет. Благодарим за доверие! Впереди много интересного 🔥.

Изменения в процессе ВВК и мобилизации

Минобороны работает над системным решением, которое должно исправить ошибки во время прохождения военно-врачебных комиссий и повысить качество мобилизационного ресурса. Процедура военно-врачебной экспертизы постепенно меняется. Идет цифровизация процессов и оптимизация правил проведения медицинских осмотров. В Минобороны заявили , что готовят конкретные шаги, чтобы повысить качество мобилизационного ресурса и изменить систему отбора, медконтроля и обучения.

Налоги с посылок

Член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина рассказала , что законопроект по налогообложению международных почтовых отправлений предусматривает, что украинцы, заказывающие товары из-за границы, будут платить налог до момента их получения. Вместо действующей модели, предусматривающей 5% НДФЛ и 5% военного сбора, предлагается установить единую ставку НДФЛ на уровне 10%.

Долги киевлян за свет

По состоянию на начало апреля 2026 года суммарный долг жителей Киева перед поставщиком Yasno превысил 1,3 млрд грн. 370 млн грн из этой суммы — это просроченная задолженность сроком более месяца.

Жилищный ваучер vs сертификат «єВідновлення»

В Украине существует несколько инструментов поддержки граждан, у которых потеряно или повреждено жилье из-за войны. Среди них: жилищный ваучер и сертификат «єВідновлення». Но у этих механизмов — разные условия, подходы и круг получателей.

Жилищный ваучер предоставляется как пособие гражданам, вынужденным покинуть свои дома из-за оккупации территорий, начиная с 2014 года. Сертификат «єВідновлення» применяется в случаях, когда жилье было уничтожено после 24 февраля 2022 года на контролируемых Украиной территориях. Подробнее об обоих инструментах — рассказываем здесь

Судьба «Национального кешбэка»

В правительстве планируют продолжить государственную программу «Национальный кешбэк», учитывая ее экономический эффект и рост спроса на украинскую продукцию.

🗨️ «Правительство на сегодняшний день настроено продолжать указанную программу. Мы видим очень крутой эффект. Мы видим переход потребления на украинскую продукцию. Мы все хорошо знаем, что украинская продукция, купленная в Украине, возвращается почти 40%, потом в виде налогов разного типа в разные бюджеты» , — заявил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Виталий Киндратов.

Кредит Украине на 90 миллиардов евро

Великобритания готовится начать переговоры по присоединению к кредиту Европейского Союза для Украины на 90 миллиардов евро. Великобритания также на этой неделе планирует объявить о введении еще одной волны «жестких санкций» против российских компаний с целью нарушения цепей поставок военной продукции.

CUKR для украинцев в Польше

Граждане Украины со статусом PESEL UKR получили возможность подать заявку на трехлетний вид на жительство. После получения карты пребывания CUKR текущее легальное пребывание иностранца будет превращено в разрешение на временное проживание сроком на 3 года. Это обеспечит полный доступ к рынку труда без необходимости дополнительного разрешения на работу и возможность вести бизнес в Польше на тех же условиях, что и граждане Польши.

Мошенничества в Киевской области

Нацполиция задержала группу лиц, присвоивших более 60 га земли в Киевской области. Используя поддельные документы, злоумышленники прокручивали махинации с земельными участками. Организатор схемы — 47-летний житель пгт. Ставище.

Столичный предприниматель завладел 2 млн. гривен благотворителей, обещая обустроить 5 модульных домов в Ирпене. Злоумышленника уведомили о подозрении по двум статьям. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

👛 Мошенничество было всегда одной из самых популярных форм заработка у определенной категории граждан. Основное, чем пользуются в своей деятельности мошенники — доверчивость жертвы, эмпатия к чужим страданиям и мечта получить что-то даром. С началом войны мошенники быстро сориентировались и начали активно собирать деньги «на армию», предлагать людям «выплаты и компенсации», создавать «благотворительные фонды» и т. д. Чаще всего аферисты используют одни и те же схемы, только адаптируя их к условиям войны.

В новой статье рассказываем о пяти самых распространенных видах обмана, с которыми сталкиваются украинцы:

Курс на этой неделе

Член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько прогнозирует , что в течение первой недели мая курс, вероятно, будет оставаться относительно стабильным. В то же время национальная валюта и дальше может находиться под давлением из-за повышенных инфляционных ожиданий, подорожания горючего и сохранения энергетических рисков, усиливающих ценовое давление.

Добавим, что Национальный банк уменьшил чистую продажу валюты на межбанковском валютном рынке в период с 27 апреля по 1 мая на 4,2% по сравнению с предыдущей неделей до 778,62 млн долларов.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.