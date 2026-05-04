Это предприятия разных форм собственности из разных областей Украины, в частности, Харьковской, Одесской, Киевской, Полтавской, Закарпатской и других.
Что известно о проекте
Проект частной ПВО стартовал в конце 2025 г. по инициативе Министерства обороны Украины для дополнительной защиты работников и производственных мощностей предприятий, которые ежедневно становятся мишенью дроновых атак врага.
Частная ПВО — не самостоятельная неконтролируемая единица. Это одна из составляющих многоуровневой системы противовоздушной обороны страны под управлением Воздушного командования Воздушных Сил ВСУ.
Группы частной ПВО состоят из гражданских работников, которые прошли обучение, получили необходимые сертификаты, допуски и отвечают определенным требованиям. В рамках действующего законодательства и по согласованию с воздушным командованием Воздушных Сил ВСУ им предоставлено право применять определенные средства ПВО на определенном участке в определенное время для защиты от воздушных атак врага.
В группы частной ПВО присоединяются лица, которые в соответствии с законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации» не подлежат призыву к Силам обороны Украины. Соответственно, они не получают бронирование за участие в группе. Также это могут быть представители военизированной охраны, если таковые имеются у предприятия.
Также отдельные требования есть к руководителю предприятия. В частности, это возрастной ценз, дееспособность, отсутствие непогашенной или не снятой судимости, отсутствие психических или других заболеваний, препятствующих осуществлению деятельности группы ПВО. Персонал предприятия, в обязательном порядке должен пройти проверку безопасности и наличия соответствующих допусков.
Работу частной ПВО оплачивает предприятие. Вознаграждение за участие в группах частного ПВО определяет руководство компании самостоятельно, в зависимости от объема и степени сложности задач, уровня квалификации персонала и т. п.