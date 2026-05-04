Как бизнесу присоединиться к проекту частной ПВО — требования

Мобильно-огневая группа. Фото: Минобороны
По состоянию на апрель 2026 года к проекту частной ПВО присоединились 24 компании.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Это предприятия разных форм собственности из разных областей Украины, в частности, Харьковской, Одесской, Киевской, Полтавской, Закарпатской и других.

Что известно о проекте

Проект частной ПВО стартовал в конце 2025 г. по инициативе Министерства обороны Украины для дополнительной защиты работников и производственных мощностей предприятий, которые ежедневно становятся мишенью дроновых атак врага.
Частная ПВО — не самостоятельная неконтролируемая единица. Это одна из составляющих многоуровневой системы противовоздушной обороны страны под управлением Воздушного командования Воздушных Сил ВСУ.
Кто входит в частную ПВО

Группы частной ПВО состоят из гражданских работников, которые прошли обучение, получили необходимые сертификаты, допуски и отвечают определенным требованиям. В рамках действующего законодательства и по согласованию с воздушным командованием Воздушных Сил ВСУ им предоставлено право применять определенные средства ПВО на определенном участке в определенное время для защиты от воздушных атак врага.
В группы частной ПВО присоединяются лица, которые в соответствии с законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации» не подлежат призыву к Силам обороны Украины. Соответственно, они не получают бронирование за участие в группе. Также это могут быть представители военизированной охраны, если таковые имеются у предприятия.
Какие требования к компаниям для формирования частной ПВО

Создавать собственную частную группу ПВО могут компании разных форм собственности из любого региона Украины. Главное условие — предприятие должно отвечать определенным требованиям.
Требования:
  • иметь разрешение/лицензию на соответствующую деятельность, в частности, охранную, работу со спецматериалами и т. п., или значиться в реестре исполнителей госконтрактов;
  • предприятие не должно находиться под санкциями;
  • не иметь связей с государством-агрессором (владельцы, бенефициары, руководство);
  • не владеть бизнесом в государстве-агрессоре;
  • иметь возможности для выполнения задач противовоздушной обороны.
Также отдельные требования есть к руководителю предприятия. В частности, это возрастной ценз, дееспособность, отсутствие непогашенной или не снятой судимости, отсутствие психических или других заболеваний, препятствующих осуществлению деятельности группы ПВО. Персонал предприятия, в обязательном порядке должен пройти проверку безопасности и наличия соответствующих допусков.
Работу частной ПВО оплачивает предприятие. Вознаграждение за участие в группах частного ПВО определяет руководство компании самостоятельно, в зависимости от объема и степени сложности задач, уровня квалификации персонала и т. п.
Подробно об этом можно узнать в справке Министерства обороны.
Светлана Вышковская
По материалам:
Finance.ua
БизнесМиноборони
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа»
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования.
