Как бизнесу присоединиться к проекту частной ПВО — требования Сегодня 19:25

Мобильно-огневая группа. Фото: Минобороны, t.me

По состоянию на апрель 2026 года к проекту частной ПВО присоединились 24 компании.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Это предприятия разных форм собственности из разных областей Украины, в частности, Харьковской, Одесской, Киевской, Полтавской, Закарпатской и других.

Что известно о проекте

Проект частной ПВО стартовал в конце 2025 г. по инициативе Министерства обороны Украины для дополнительной защиты работников и производственных мощностей предприятий, которые ежедневно становятся мишенью дроновых атак врага.

Частная ПВО — не самостоятельная неконтролируемая единица. Это одна из составляющих многоуровневой системы противовоздушной обороны страны под управлением Воздушного командования Воздушных Сил ВСУ.

Кто входит в частную ПВО

Группы частной ПВО состоят из гражданских работников, которые прошли обучение, получили необходимые сертификаты, допуски и отвечают определенным требованиям. В рамках действующего законодательства и по согласованию с воздушным командованием Воздушных Сил ВСУ им предоставлено право применять определенные средства ПВО на определенном участке в определенное время для защиты от воздушных атак врага.

В группы частной ПВО присоединяются лица, которые в соответствии с законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации» не подлежат призыву к Силам обороны Украины. Соответственно, они не получают бронирование за участие в группе. Также это могут быть представители военизированной охраны, если таковые имеются у предприятия.

Какие требования к компаниям для формирования частной ПВО

Создавать собственную частную группу ПВО могут компании разных форм собственности из любого региона Украины. Главное условие — предприятие должно отвечать определенным требованиям.

Требования:

иметь разрешение/лицензию на соответствующую деятельность, в частности, охранную, работу со спецматериалами и т. п. , или значиться в реестре исполнителей госконтрактов;

предприятие не должно находиться под санкциями;

не иметь связей с государством-агрессором (владельцы, бенефициары, руководство);

не владеть бизнесом в государстве-агрессоре;

иметь возможности для выполнения задач противовоздушной обороны.

Также отдельные требования есть к руководителю предприятия. В частности, это возрастной ценз, дееспособность, отсутствие непогашенной или не снятой судимости, отсутствие психических или других заболеваний, препятствующих осуществлению деятельности группы ПВО. Персонал предприятия, в обязательном порядке должен пройти проверку безопасности и наличия соответствующих допусков.

Работу частной ПВО оплачивает предприятие. Вознаграждение за участие в группах частного ПВО определяет руководство компании самостоятельно, в зависимости от объема и степени сложности задач, уровня квалификации персонала и т. п.

Подробно об этом можно узнать в справке Министерства обороны.

