День финансов: изменения в план Ukraine Facility, 70 тыс. грн на авто, вывод средств на покупку недвижимости

В понедельник, 27 октября, Finance.ua собрал самые полезные приложения для бизнеса, а также поговорил с украинскими компаниями и платформами, которые доказали: автоматизация — это не о затратах, а об инвестициях в скорость и качество.
🧐 Об этом читайте в нашей статье:
👉Автоматизация вашего бизнеса: полезные приложения, которые помогают
Изменения в план Ukraine Facility
Совет Европейского Союза одобрил изменения в План Украины в рамках программы Ukraine Facility, которые в августе 2025 г. утвердил Кабинет Министров. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины. Обновление Плана состоялось в плановом порядке согласно процедурам, предусмотренным архитектурой программы.
100 дней Правительства: Свириденко рассказала о достигнутом
24 октября исполнилось 100 дней с момента формирования нового правительства под руководством премьера Юлии Свириденко. Кабмин показал первые результаты работы, сосредоточенные на приоритетах безопасности, экономической и социальной стабильности, энергетике и поддержке прифронтовых общин.
Сработают ли санкции против рф
Как пишет Reuters, на рынке сырой нефти распространено мнение, что западные санкции против российского экспорта довольно бессмысленны, поскольку рынок быстро находит способы обеспечить поток грузов. Это означает, что любые принимаемые новые меры приводят лишь к быстротечному повышению цен, которое исчезает перед лицом реальности практически непрерывных потоков. Подробности — по ссылке.
Налоговые реформы
В октябре состоялась очередная миссия МВФ, в ходе которой представители фонда, Министерства финансов и ГНС обсудили выполнение структурных маяков Меморандума, реализацию Национальной стратегии доходов и дальнейшие шаги по реформированию налогового администрирования, сообщает пресс-служба ГНС.
До 70 тысяч гривен на авто и бесплатное страхование
Министр по делам ветеранов Наталия Калмыкова сообщила, что до конца 2025 г. в Украине заработает программа возмещения расходов ветеранам на обязательное страхование гражданско-правовой ответственности. Подробно об этой программе смотрите здесь.
Где в Украине самые дешевые и самые дорогие новые квартиры
Украинский рынок новостроек постепенно выходит на более стабильный этап развития. Количество стартующих жилых проектов растет, а темпы подорожания «квадратов» — наоборот, замедляются.
🏦 Кстати, первым серьезным вызовом для будущих владельцев недвижимости в Европе становится вывод средств из Украины. Без должной подготовки существует высокий риск столкнуться с трудностями на таможне, в банках, или с европейскими финансовыми регуляторами. Об этом читайте в нашей статье:
🏡Как законно переместить деньги из Украины в Европу для покупки недвижимости
Чего ждать от курса на этой неделе
В последнюю неделю октября движение курса валют, вероятно, будет контролируемым, с зависимостями от внешних сигналов относительно монетарной политики, поведения Национального банка и текущих поступлений валюты. Об этом рассказала член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.
📽️ В мире приближается финансовое цунами, а украинцы все активнее покупают валюту.
Вашему вниманию традиционный прогноз курса на неделю от нашего финансового аналитика Алексея Козырева.
Украина готовит стратегию возвращения граждан
Министерство социальной политики, семьи и единства работает над Стратегией возвращения украинцев из-за границы. Как сообщил министр Денис Улютин, принудительно вернуть граждан нельзя, а процесс должен основываться на их желании.
По материалам:
Finance.ua
