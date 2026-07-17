День финансов: изменения в «єОселя» с 17 июля, новая возможность в Резерв+, зарплаты в IT-профессиях Сегодня 17:38

Пятница, 17 июля. Вытеснят ли иностранцы украинцев с рынка труда, и что нужно знать при пересечении границы.

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Иностранцы на рынке труда

Дефицит кадров остается одним из основных вызовов для украинского бизнеса. По данным исследования OLX Работа, в 2026 году 78% работодателей сообщили о нехватке работников. Для сравнения, в прошлом году о кадровом кризисе заявляли 60% компаний.

Также стало известно, как ИИ перевернул рынок труда в Украине.

Зарплаты в IT-профессиях

Самые высокие шансы получить зарплату от $5000 среди IT-специалистов, не занимающих руководящие должности уровня C-level, имеют Data Engineer, Data Scientist, а также разработчики на C++ и Golang.

Способы подтверждения личности в банках

Национальный банк Украины расширил перечень способов верификации клиентов-физлиц для нужд финансовой инклюзии, а также предоставил право проводить идентификацию и верификацию клиентов коммерческим агентам банка финансовой инклюзии.

Кстати, Finance. ua рассказывает , как работают NFC, токенизация и биометрическая защита, почему разные устройства обеспечивают разный уровень безопасности, а также какой вариант подойдет для вашего образа жизни.

Новая возможность в Резерв+

В приложении Резерв+ появилась возможность подать заявку на вакансии, по которым заключаются новые контракты в Силах обороны Украины.

Изменения в программе «єОселя» с 17 июля

С 17 июля 2026 года вступают в силу обновленные условия государственной программы доступного ипотечного кредитования «єОселя».

Цены на частные дома

Как утверждают эксперты ЛУН , интересные тенденции наблюдаются в сегменте частных домов. После зимнего пика, когда медиана цен на столичные дома поднялась до $230 тыс., цены пошли вниз, опустившись в начале мая до $200 тыс.

Где лучше жить в 2026 году

Швеция, Дания и Канада стали лидерами мирового рейтинга стран с лучшим качеством жизни в 2026 году. Исследование показывает не уровень ВВП или доходов населения, а то, как разные государства воспринимают люди во всем мире.

«Красный» и «зеленый» коридор на границе

Летом украинцы чаще пересекают границу и в Украину. Но чтобы не было сложностей на границе, расскажем, что такое «зеленый» и «красный» коридор. Что нужно декларировать при выезде или возвращении в Украину, напоминаем здесь.

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