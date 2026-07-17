У «Армия+» появился полноценный электронный военно-учетный документ
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В мобильном приложении «Армия+» запустили электронный военно-учетный документ, полностью заменяющий бумажные аналоги.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
Военнослужащие Вооруженных сил Украины и Государственной специальной службы транспорта получили возможность подтверждать свой военный статус с помощью смартфона без необходимости каждый раз использовать бумажный военный билет или удостоверение офицера.
Документ формируется автоматически на основе текущих данных из цифровых систем. Его можно использовать в воинских частях, при взаимодействии с ТЦК и СП, ВСП, полицией, в учреждениях и организациях и т. д.
Запуск документа создает основу для следующих цифровых услуг в Армии+: электронных справок, выписок и запросов без сбора бумажных документов.
Как формируется документ
Для получения документа военнослужащему не нужно подавать отдельное заявление, собирать документы или обращаться в учреждения.
После авторизации в Армия+ приложение автоматически получает необходимую информацию через Реестр военнослужащих. Данные о прохождении службы подтверждаются на основе информации по системе учета личного состава «Импульс». Если данные корректно внесены, документ появляется в приложении автоматически.
Электронный военно-учетный документ можно использовать для подтверждения принадлежности к категории военнослужащих и военному статусу:
в воинской части;
на КПП и блокпостах;
при взаимодействии с ТЦК и СП, ВСП и полицией;
в государственных органах, учреждениях и организациях;
при получении услуг — при наличии соответствующих технических возможностей.
На старте электронный документ в Армия+ доступен при наличии интернета. Следующим шагом станет возможность сформировать выписку из документа, который будет доступен в телефоне офлайн.
Какие данные содержит документ
В электронном военно-учетном документе отображаются:
фамилия, имя и отчество;
дата рождения;
дата выдачи документа;
Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКНП);
официальный номер военного документа — он генерируется автоматически, уникален и отличается от номера бумажного удостоверения;
фото — при наличии данных в системах;
статус военнослужащего — при наличии данных в системах.
Чтобы открыть полную информацию, нажмите на карту документа в Армия+. На ее обратной стороне также размещен QR-код для проверки.
Как проверить военный документ
Для проверки нужно отсканировать QR-код с помощью сканера в Армии+. После сканирования на экране отображаются основные данные документа. Это позволяет проверить, что он действителен именно в момент проверки.
QR-код действует три минуты, после чего автоматически обновляется. Такой срок действия уменьшает риск копирования или повторного использования документа без участия военнослужащего. Документ и QR-код доступны при наличии Интернет-соединения.