У «Армия+» появился полноценный электронный военно-учетный документ Сегодня 18:40

Электронный документ полностью заменяет бумажные аналоги

В мобильном приложении «Армия+» запустили электронный военно-учетный документ, полностью заменяющий бумажные аналоги.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины и Государственной специальной службы транспорта получили возможность подтверждать свой военный статус с помощью смартфона без необходимости каждый раз использовать бумажный военный билет или удостоверение офицера.

Документ формируется автоматически на основе текущих данных из цифровых систем. Его можно использовать в воинских частях, при взаимодействии с ТЦК и СП, ВСП, полицией, в учреждениях и организациях и т. д.

Запуск документа создает основу для следующих цифровых услуг в Армии+: электронных справок, выписок и запросов без сбора бумажных документов.

Как формируется документ

Для получения документа военнослужащему не нужно подавать отдельное заявление, собирать документы или обращаться в учреждения.

После авторизации в Армия+ приложение автоматически получает необходимую информацию через Реестр военнослужащих. Данные о прохождении службы подтверждаются на основе информации по системе учета личного состава «Импульс». Если данные корректно внесены, документ появляется в приложении автоматически.

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Документ станет доступным военнослужащим ВСУ и ГОСТом постепенно. Если его пока нет в Армии+, вероятнее всего, необходимые данные еще не полны или проходят подтверждение в системе.

Если в воинской части работают с системой учета личного состава «Импульс», военнослужащий может обратиться в службу персонала и попросить проверить актуальность своих персональных и служебных данных.

Где можно использовать электронный документ

Электронный военно-учетный документ можно использовать для подтверждения принадлежности к категории военнослужащих и военному статусу:

в воинской части;

на КПП и блокпостах;

при взаимодействии с ТЦК и СП, ВСП и полицией;

в государственных органах, учреждениях и организациях;

при получении услуг — при наличии соответствующих технических возможностей.

На старте электронный документ в Армия+ доступен при наличии интернета. Следующим шагом станет возможность сформировать выписку из документа, который будет доступен в телефоне офлайн.

Какие данные содержит документ

В электронном военно-учетном документе отображаются:

фамилия, имя и отчество;

дата рождения;

дата выдачи документа;

Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКНП);

официальный номер военного документа — он генерируется автоматически, уникален и отличается от номера бумажного удостоверения;

фото — при наличии данных в системах;

статус военнослужащего — при наличии данных в системах.

Чтобы открыть полную информацию, нажмите на карту документа в Армия+. На ее обратной стороне также размещен QR-код для проверки.

Как проверить военный документ

Для проверки нужно отсканировать QR-код с помощью сканера в Армии+. После сканирования на экране отображаются основные данные документа. Это позволяет проверить, что он действителен именно в момент проверки.

QR-код действует три минуты, после чего автоматически обновляется. Такой срок действия уменьшает риск копирования или повторного использования документа без участия военнослужащего. Документ и QR-код доступны при наличии Интернет-соединения.

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