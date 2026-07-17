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У «Армия+» появился полноценный электронный военно-учетный документ

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Электронный документ полностью заменяет бумажные аналоги
Электронный документ полностью заменяет бумажные аналоги
В мобильном приложении «Армия+» запустили электронный военно-учетный документ, полностью заменяющий бумажные аналоги.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
Военнослужащие Вооруженных сил Украины и Государственной специальной службы транспорта получили возможность подтверждать свой военный статус с помощью смартфона без необходимости каждый раз использовать бумажный военный билет или удостоверение офицера.
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Документ формируется автоматически на основе текущих данных из цифровых систем. Его можно использовать в воинских частях, при взаимодействии с ТЦК и СП, ВСП, полицией, в учреждениях и организациях и т. д.
Запуск документа создает основу для следующих цифровых услуг в Армии+: электронных справок, выписок и запросов без сбора бумажных документов.

Как формируется документ

Для получения документа военнослужащему не нужно подавать отдельное заявление, собирать документы или обращаться в учреждения.
После авторизации в Армия+ приложение автоматически получает необходимую информацию через Реестр военнослужащих. Данные о прохождении службы подтверждаются на основе информации по системе учета личного состава «Импульс». Если данные корректно внесены, документ появляется в приложении автоматически.
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Документ станет доступным военнослужащим ВСУ и ГОСТом постепенно. Если его пока нет в Армии+, вероятнее всего, необходимые данные еще не полны или проходят подтверждение в системе.
Если в воинской части работают с системой учета личного состава «Импульс», военнослужащий может обратиться в службу персонала и попросить проверить актуальность своих персональных и служебных данных.
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Где можно использовать электронный документ

Электронный военно-учетный документ можно использовать для подтверждения принадлежности к категории военнослужащих и военному статусу:
  • в воинской части;
  • на КПП и блокпостах;
  • при взаимодействии с ТЦК и СП, ВСП и полицией;
  • в государственных органах, учреждениях и организациях;
  • при получении услуг — при наличии соответствующих технических возможностей.
На старте электронный документ в Армия+ доступен при наличии интернета. Следующим шагом станет возможность сформировать выписку из документа, который будет доступен в телефоне офлайн.

Какие данные содержит документ

В электронном военно-учетном документе отображаются:
  • фамилия, имя и отчество;
  • дата рождения;
  • дата выдачи документа;
  • Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКНП);
  • официальный номер военного документа — он генерируется автоматически, уникален и отличается от номера бумажного удостоверения;
  • фото — при наличии данных в системах;
  • статус военнослужащего — при наличии данных в системах.
Чтобы открыть полную информацию, нажмите на карту документа в Армия+. На ее обратной стороне также размещен QR-код для проверки.

Как проверить военный документ

Для проверки нужно отсканировать QR-код с помощью сканера в Армии+. После сканирования на экране отображаются основные данные документа. Это позволяет проверить, что он действителен именно в момент проверки.
QR-код действует три минуты, после чего автоматически обновляется. Такой срок действия уменьшает риск копирования или повторного использования документа без участия военнослужащего. Документ и QR-код доступны при наличии Интернет-соединения.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ВоеннообязанныйВоеннослужащийАрмияВСУ
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