День финансов: изменения с июля, «Национальный кешбэк», правила бронирования Сегодня 17:45

Среда, 1 июля. Новые таможенные пошлины в ЕС, новые счета для военного сбора и удорожание проезда в Киеве. Это лишь часть новшеств, которые принесет второй месяц лета. По ссылке рассказываем, как июльские изменения ударят по кошелькам украинцев дома и за границей.

👨‍🦽‍➡️ Болезнь или травма могут внезапно изменить привычную жизнь любой семьи. В такой момент меньше всего есть желание думать о юридических тонкостях, однако именно от них зависит, получит ли человек положенные права и финансовое обеспечение.

Недавно в Украине заработала новая система для установления статуса инвалидности, где главное — качество жизни человека и его реальные ограничения.

Чтобы помочь разобраться со всеми тонкостями вопроса о статусе инвалидности в Украине, Finance.ua создал материал с четким алгоритмом действий и понятными правилами.

В тексте вы найдете ответы на ключевые вопросы:

кто именно вправе оформить инвалидность в 2026 году?

как проходит обновленная процедура?



по каким новым критериям оценивают состояние здоровья?



на какие выплаты, пенсии и льготы от государства можно рассчитывать?



Этот текст — третий материал, который выпускаем в рамках спецпроекта «Финансовая опора», реализуемого при поддержке Института массовой информации (ИМИ) и Министерства иностранных дел Нидерландов.

Читайте, делитесь и не откладывайте защиту своих прав и финансовую стабильность на потом 👉 Оформление инвалидности в 2026 году: как пройти обновленную процедуру без лишнего стресса.

Пополнение карт monobank наличными

С 1 июля одна из самых популярных банковских услуг monobank станет платной для украинцев. Это касается пополнения карт monobank наличными через терминалы EasyPay. По предварительным данным, стандартный тариф сети составляет 1% от суммы пополнения, а также дополнительные 5 гривен.

«Национальный кешбэк»

Украинцы станут получать кэшбек за апрель уже с 3 июля. Срок возврата неиспользованных средств в государственный бюджет продлили на один месяц. Использовать деньги можно будет до 31 июля 2026 года включительно. Вместе с апрельской выплатой украинцы получат и кешбэк на горючее.

💳 Отметим, что Finance.ua опубликовал свежую подборку кредиток с кеэшбэком. В обзоре мы рассказываем, какие карты в текущем месяце выгодны тем или иным категориям покупок и как их можно выгодно комбинировать.

Правила обмена информацией о финансовых счетах

Министерство финансов обновило порядок применения Общего стандарта отчетности и надлежащей проверки информации о финансовых счетах (CRS). Обновленные правила создают четкую нормативную основу для работы с новыми цифровыми финансовыми продуктами, уточняют подходы к классификации счетов, сбору информации, самосертификации, надлежащей комплексной проверке и отчетности.

В то же время, для граждан Украины CRS 2.0 не вводит новых налогов или обязанностей по декларированию.

Увольнение Смелянского

Пресс-служба «Укрпочты» сообщила , что Игорь Смелянский продолжает исполнять обязанности генерального директора «Укрпочты» в полном объеме. Хотя 30 июня истек пятидневный срок, в течение которого правительство должно было отстранить Игоря Смелянского от руководства «Укрпочтой» после решения НБУ о его профнепригодности.

В то же время, отсутствие решения об отставке Смелянского с должности председателя правления «Укрпочты» не стало неожиданностью для представителей Национального банка Украины. В регуляторе заявили , что сейчас готовят дальнейшие шаги в отношении компании.

Правила бронирования

В Украине изменились правила бронирования работников критически важных предприятий от мобилизации. Есть три основных критерия. Это уровень средней заработной платы, отсутствие налоговой задолженности, а третий критерий предприятие выбирает самостоятельно.

Это может быть базовый критерий, определенный постановлением Кабмина, объем уплаченных налогов свыше полутора миллионов гривен в год, или годовая валюта выручка свыше 32 миллионов евро и т. д. Также может быть отраслевой или региональный критерий, устанавливаемый ЦОИВ и ОВА.

Зарплаты мужчин и женщин в Украине

Аналитики robota.ua заключили, что мужчины в среднем указывают желаемую зарплату 30 тыс. грн, тогда как женщины — 20 тыс. грн. Разница возникает еще до того, как человек успевает получить профессиональный опыт, получить повышение или столкнуться с реальными барьерами карьерного развития. В каких сферах разрыв самый большой — рассказываем здесь

Курс доллара до конца лета

Вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления «Глобус банка» Сергей Мамедов прогнозирует , что в ближайшие месяцы рынок будет оставаться чувствительным к внешним факторам, однако резких скачков ожидать не стоит.

Он пояснил, что курс и далее будет зависеть от ситуации на фронте, регулярности международной финансовой помощи, потребностей Украины в импорте горючего и энергетического оборудования, а также общей экономической ситуации.

Средняя годовая зарплата нардепа

Как свидетельствуют данные исследования R&D центра YouControl, в 2025 году средняя годовая заработная плата нардепа составляла около 747 тыс. грн и почти не изменилась по сравнению с 2024 годом. В то же время более трети народных депутатов совокупный доход за год уменьшился.

Новые штрафы для водителей

В Украине стремятся значительно усилить наказание за превышение скорости на дорогах. Максимальный штраф составит 17 тысяч гривен. Чем больше будет нарушение, тем выше будет штраф.

Кстати, если интересно, сколько стоит проехать 100 км на автомобиле, — читайте материал по ссылке . Расчеты выполнены Институтом исследований авторынка на основе стоимости 100 км пробега для разных типов авто с использованием универсальной модели Volkswagen Golf VII FL, чтобы минимизировать влияние конструктивных отличий между силовыми установками.

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