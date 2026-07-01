0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Нові штрафи для водіїв: максимальний до 17 тис. грн

Технології&Авто
169
Нові штрафи для водіїв: максимальний до 17 тис. грн
Нові штрафи для водіїв: максимальний до 17 тис. грн
В Україні прагнуть значно посилити покарання за перевищення швидкості на дорогах.
Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький заявив в ефірі телемарафону, пише РБК- Україна.

Сума штрафу

Максимальний штраф сягатиме 17 тисяч гривень.
Білошицький каже, що сума стягнення залежатиме від того, наскільки сильно водій перевищив дозволену швидкість.
Читайте також

Чим більшим буде порушення, тим вищим буде штраф

  • за перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год доведеться заплатити 680 гривень;
  • за перевищення на 40−80 км/год штраф становитиме від 2040 до 3400 гривень.
Найсуворіші санкції передбачені для водіїв, які грубо та систематично нехтують правилами дорожнього руху.
Читайте також
Штраф у розмірі 17 тисяч гривень загрожує тим, хто протягом року п’ять і більше разів перевищить швидкість на понад 60 або 80 км/год.
«І якщо за перші 10 днів з моменту отримання інформації сплатити, то також буде діяти правило 50%», — зауважив Білошицький.
Він заявив, що такий підхід допоможе посилити відповідальність для водіїв, які регулярно і значно перевищують швидкість, наражаючи на небезпеку інших.
Раніше ми писали, скільки коштує проїхати 100 км автомобілем — нові розрахунки.
Finance.ua в цьому матеріалі розповідав про те, які ж штрафи чекають на автомобілістів за порушення тих чи інших правил та яким чином їх можна перевірити, аби впевнитися в тому, що ви «чисті».

Які штрафи для водіїв в Україні та як їх перевірити

За матеріалами:
Finance.ua
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems