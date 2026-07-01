Нові штрафи для водіїв: максимальний до 17 тис. грн Сьогодні 15:00 — Технології&Авто

Нові штрафи для водіїв: максимальний до 17 тис. грн

В Україні прагнуть значно посилити покарання за перевищення швидкості на дорогах.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький заявив в ефірі телемарафону, пише РБК- Україна.

Сума штрафу

Максимальний штраф сягатиме 17 тисяч гривень.

Білошицький каже, що сума стягнення залежатиме від того, наскільки сильно водій перевищив дозволену швидкість.

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Чим більшим буде порушення, тим вищим буде штраф

за перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год доведеться заплатити 680 гривень;

за перевищення на 40−80 км/год штраф становитиме від 2040 до 3400 гривень.

Найсуворіші санкції передбачені для водіїв, які грубо та систематично нехтують правилами дорожнього руху.

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Штраф у розмірі 17 тисяч гривень загрожує тим, хто протягом року п’ять і більше разів перевищить швидкість на понад 60 або 80 км/год.

«І якщо за перші 10 днів з моменту отримання інформації сплатити, то також буде діяти правило 50%», — зауважив Білошицький.

Він заявив, що такий підхід допоможе посилити відповідальність для водіїв, які регулярно і значно перевищують швидкість, наражаючи на небезпеку інших.

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Finance.ua в цьому матеріалі розповідав про те, які ж штрафи чекають на автомобілістів за порушення тих чи інших правил та яким чином їх можна перевірити, аби впевнитися в тому, що ви «чисті».

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