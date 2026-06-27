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У МВС розповіли, скільки коштує переоформити автомобіль у 2026 році

Технології&Авто
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Вартість перереєстрації авто у 2026 році
Вартість перереєстрації авто у 2026 році, Фото: magnific
Під час переоформлення транспортного засобу власник повинен сплатити обовʼязкові послуги. Вартість перереєстрації залежить від типу транспорту та переліку необхідних послуг.
Про це розповіли у Міністерстві внутрішніх справ України.

Скільки коштує перереєстрація автомобіля у 2026 році

Фахівці пояснюють, вартість переоформлення залежить від категорії транспортного засобу та необхідності видачі номерних знаків.
У 2026 році перереєстрація легкового авто обійдеться власнику приблизно у 1306 гривень. До цієї суми входять адміністративний збір (350 грн), вартість бланка свідоцтва про реєстрацію (606 грн) та виготовлення номерного знака (350 грн).
Для окремих категорій транспортних засобів діють інші тарифи. Зокрема, переоформлення мототранспорту коштуватиме близько 1109 гривень, причепа — 1095 гривень, а мопеда — 1049 гривень.
Крім того, окремо можуть сплачуватися банківські послуги залежно від способу здійснення платежу.

У яких випадках сума може бути більшою

У МВС наголошують, остаточна вартість залежить від конкретної послуги. Наприклад, якщо власник бажає перенести номерний знак на інший автомобіль, вартість оформлення буде іншою.
Додаткові витрати також виникають під час першої державної реєстрації легкового автомобіля, коли необхідно сплачувати збір до Пенсійного фонду. Його розмір залежить від вартості транспортного засобу.
Раніше Finance.ua писав, що у деяких випадках власник може отримати відмову у перереєстрації транспортного засобу. Підставою для відмови можуть стати проблеми з документами, юридичні обмеження або невідповідність даних.
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
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