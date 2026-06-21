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Чому можуть відмовити в перереєстрації автомобіля

Технології&Авто
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Перереєстрація авто: кому та чому можуть відмовити
Перереєстрація авто: кому та чому можуть відмовити, Фото: magnific
Підставою для відмови у перереєстрації транспортного засобу можуть стати проблеми з документами, юридичні обмеження або невідповідність даних.
Про це розповіли у Міністерстві внутрішніх справ України.

Коли можуть відмовити у перереєстрації

За даними МВС, найчастіше перереєстрацію неможливо провести, якщо транспортний засіб перебуває в розшуку, під арештом або має заборону на відчуження.
Відмову можуть отримати власники автомобілів із знищеними чи підробленими ідентифікаційними номерами агрегатів (VIN-код кузова, шасі чи двигуна).
Важливо зазначити, що переоформлення не проведуть, якщо продавець або покупець перебувають у розшуку чи щодо продавця відкрито виконавчі провадження.
Крім того, підставою для відмови можуть бути помилки або невідповідності в документах, відсутність зареєстрованого місця проживання, втрата свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу або статус автомобіля як речового доказу у кримінальному провадженні.
«Перед зверненням до сервісного центру варто перевірити всі документи та впевнитися у відсутності будь-яких обмежень щодо власника або самого транспортного засобу», — радять експерти.

Які документи потрібні для перереєстрації

Перереєструвати автомобіль можна в будь-якому сервісному центрі МВС незалежно від місця реєстрації.
Для цього необхідно підготувати:
  • паспорт громадянина України або ID-картку з витягом про місце проживання;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;
  • довіреність, якщо інтереси власника представляє інша особа.
Вартість перереєстрації становить близько 1306 грн. У цю суму входять адміністративна послуга, бланк нового свідоцтва про реєстрацію та номерний знак.
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
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