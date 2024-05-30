День финансов: годовой отчет НБУ и ПриватБанка, «справедливые» графики отключений, брак онлайн в «Дія» — Finance.ua

День финансов: годовой отчет НБУ и ПриватБанка, «справедливые» графики отключений, брак онлайн в «Дія» Сегодня 17:50

Четверг, 30 мая. Расскажем, как рост инфляции отразится на экономике Украины и кому не будут выключать свет во время ограничений.

Годовой отчет НБУ. Национальный банк Украины и т. д. Национальный банк Украины опубликовал годовой отчет за 2023 год, в котором перечислил прошлогодние события в экономике и финансовой сфере. Согласно отчету, НБУ обеспечил: снижение инфляции с 26,6% до 5,1%; уменьшение учетной ставки на 10 процентных пунктов за год; рост депозитов в банках более чем на 37%; переход в режим управляемой гибкости курса

Отметим, что НБУ прогнозирует умеренное усиление инфляционного давления в текущем году. Прогноз инфляции к концу 2024 года составляет 8,2%. За счет чего ожидается рост инфляции в Украине, как это отразится на экономике и населении? Finance.ua рассказывает об основных факторах в новой статье:

А что будет с ценами дальше, рассказал финансовый эксперт Алексей Козырев в новом видео на нашем YouTube-канале:

ПриватБанк не отстает от Нацбанка и не отстает от Нацбанка и обнародовал отчет о результатах деятельности банка за 2023 год. Оказалось, что в прошлом году банк получил рекордную прибыль до налогообложения в объеме 72,8 млрд грн и по результатам года выплатил государству 57 млрд грн в виде налога на прибыль и дивидендов.

$7,9 млрд от США. Правительство Правительство приняло проект соглашения между Украиной и США, что позволит получить нашему государству почти 7,9 млрд долларов финансово-экономической поддержки. Кроме того, поддержано решение о привлечении до 100 млн евро от Европейского инвестиционного банка.

Электронное бронирование. Министерство обороны Министерство обороны считает , что электронное бронирование необходимо запустить как можно быстрее. Функционал запустят на портале «Дія». Минобороны заявили, что министерство «сделало все, что должно было сделать с точки зрения готовности единого электронного реестра призывников, военнообязанных и резервистов».

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на сумму от 17 до 25,5 тысячи гривен, если они не обновят свои данные в течение двух месяцев после вступления в силу закона о мобилизации с 18 мая. Военнообязанных женщин также будут штрафовать , если они не обновят свои данные в течение двух месяцев после вступления в силу закона о мобилизации с 18 мая.

«Справедливые» графики отключений. Правительство Правительство приняло постановление, устанавливающее справедливость для импортеров электроэнергии. Графики отключений не будут применяться к предприятиям, импортирующим 80% от своего потребления электроэнергии.

графики отключений В то же время плановые не применяются , поскольку дефицит электроэнергии покрыли путем привлечения солнечной генерации, а также выхода из ремонта двух энергоблоков АЭС. Ограничения могут вернуться с выводом в ближайшие дни в ремонт очередных атомных блоков.

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