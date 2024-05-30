День финансов: годовой отчет НБУ и ПриватБанка, «справедливые» графики отключений, брак онлайн в «Дія» — Finance.ua

День финансов: годовой отчет НБУ и ПриватБанка, «справедливые» графики отключений, брак онлайн в «Дія»
Четверг, 30 мая. Расскажем, как рост инфляции отразится на экономике Украины и кому не будут выключать свет во время ограничений.
Годовой отчет НБУ. Национальный банк Украины опубликовал годовой отчет за 2023 год, в котором перечислил прошлогодние события в экономике и финансовой сфере. Согласно отчету, НБУ обеспечил: снижение инфляции с 26,6% до 5,1%; уменьшение учетной ставки на 10 процентных пунктов за год; рост депозитов в банках более чем на 37%; переход в режим управляемой гибкости курса
и т. д.
Отметим, что НБУ прогнозирует умеренное усиление инфляционного давления в текущем году. Прогноз инфляции к концу 2024 года составляет 8,2%. За счет чего ожидается рост инфляции в Украине, как это отразится на экономике и населении? Finance.ua рассказывает об основных факторах в новой статье:
Рост инфляции в Украине: как это отразится на экономике и населении 🔍
А что будет с ценами дальше, рассказал финансовый эксперт Алексей Козырев в новом видео на нашем YouTube-канале:
ПриватБанк не отстает от Нацбанка и обнародовал отчет о результатах деятельности банка за 2023 год. Оказалось, что в прошлом году банк получил рекордную прибыль до налогообложения в объеме 72,8 млрд грн и по результатам года выплатил государству 57 млрд грн в виде налога на прибыль и дивидендов.
$7,9 млрд от США. Правительство приняло проект соглашения между Украиной и США, что позволит получить нашему государству почти 7,9 млрд долларов финансово-экономической поддержки. Кроме того, поддержано решение о привлечении до 100 млн евро от Европейского инвестиционного банка.
Электронное бронирование. Министерство обороны считает, что электронное бронирование необходимо запустить как можно быстрее. Функционал запустят на портале «Дія». Минобороны заявили, что министерство «сделало все, что должно было сделать с точки зрения готовности единого электронного реестра призывников, военнообязанных и резервистов».
Отметим, что в Раде предлагают продлить срок обновления военно-учетных данных на 150 дней. Народные депутаты зарегистрировали соответствующий законопроект.
Военнообязанных женщин также будут штрафовать на сумму от 17 до 25,5 тысячи гривен, если они не обновят свои данные в течение двух месяцев после вступления в силу закона о мобилизации с 18 мая.
«Справедливые» графики отключений. Правительство приняло постановление, устанавливающее справедливость для импортеров электроэнергии. Графики отключений не будут применяться к предприятиям, импортирующим 80% от своего потребления электроэнергии.
В то же время плановые графики отключений не применяются, поскольку дефицит электроэнергии покрыли путем привлечения солнечной генерации, а также выхода из ремонта двух энергоблоков АЭС. Ограничения могут вернуться с выводом в ближайшие дни в ремонт очередных атомных блоков.
Брак онлайн в «Дія». В приложении «Дія» запускают бета-тестирование услуги, благодаря которой люди смогут жениться онлайн через видеосвязь. К бета-тесту могут присоединиться совершеннолетние лица, отвечающие некоторым критериям.
Кстати, за полгода в приложении «Дія» украинцы продали более 100 тысяч транспортных средств.
Поддержка бизнеса, производящего и ремонтирующего дроны. Киев предоставит финансово-кредитную поддержку малому и среднему бизнесу в отраслях перерабатывающей промышленности и производства воздушных и космических летательных аппаратов, сопутствующего оборудования. Эта поддержка будет действовать во время военного положения и 90 дней после его прекращения или отмены.
Сейчас бизнес нуждается в особой поддержке. Одной из главных проблем, с которой сталкиваются в наше время молодые предприниматели, является финансирование, а банки пока очень неохотно кредитуют стартапы, понимая высокую рискованность таких вложений средств. Тем не менее, есть банки, которые приходят на помощь молодым предпринимателям в Украине. На примере программ от Идея Банка расскажем, какие программы сейчас предлагают:
Поддержка стартапов и молодых предпринимателей: чем может помочь банк 💼
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