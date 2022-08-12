День финансов: эффект от введения налога на импорт, условия доступной ипотеки, миллиардные убытки банков — Finance.ua

День финансов: эффект от введения налога на импорт, условия доступной ипотеки, миллиардные убытки банков Сегодня 17:50

Пятница, 12 августа. Налоги, санкции, кредиты.

Эффект от введения налога на импорт. Национальный банк оценивает экономический эффект от введения нового Национальный банк оценивает экономический эффект от введения нового налога на импорт в 15-18 млрд грн в месяц. Глава НБУ Кирилл Шевченко уверен, что сейчас хороших для всех решений просто не существует, но дополнительный сбор улучшит ситуацию с дефицитом бюджета и добавит один процентный пункт к инфляции.

✔ Введением такого налога хотят «убить сразу двух зайцев»: снизить спрос на импортные товары (которые автоматически возрастут в цене) и частично закрыть дыру в бюджете поступлениями от нового налога. Finance.ua решил разобраться, все ли так «гладко». Что нам удалось выяснить, читайте в новом материале:

Программа с МВФ на $20 млрд. Тот же Шевченко рассказал, что Украина хочет начать новую программу с МВФ уже в ноябре. Касательно объема программы он сказал, что Тот же Шевченко рассказал, что Украина хочет начать новую программу с МВФ уже в ноябре. Касательно объема программы он сказал, что «достаточно будет около $20 млрд»

Доступная ипотека под 3 и 7%. Каковы условия? Программа доступной ипотеки под 3% годовых заработает с октября, а под 7% — со следующего года. В Минэкономики ожидают, что уже до конца года украинцы получат около 2 тысяч квартир. Кто сможет получить «Доступную ипотеку» и как податься на программу, Программа доступной ипотеки под 3% годовых заработает с октября, а под 7% — со следующего года. В Минэкономики ожидают, что уже до конца года украинцы получат около 2 тысяч квартир. Кто сможет получить «Доступную ипотеку» и как податься на программу, рассказываем здесь

Кстати, по мнению экспертов по недвижимости, в результате падения рынка инвестиционного жилья цены на недвижимость осенью упадут на 20%. Недвижимость в Украине становится ненужной с точки зрения инвестиций. Предложение на рынке будет превышать спрос уже в ближайшие 6 месяцев, ибо денег у населения будет меньше.

В то же время рынок аренды жилья восстанавливается. По сравнению с прошлым годом выбор квартир для аренды в Киеве вырос более чем в два раза, а средняя стоимость аренды снизилась на 38%.

Миллиардные убытки банков. В течение января-июня В течение января-июня украинские банки получили 4,6 миллиарда гривен убытков, во втором квартале чистый убыток сектора достиг 4,5 миллиарда. Операционный результат банков оставался положительным.

Новые санкции против россии. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель согласовали позиции по Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель согласовали позиции по новым санкциям против россии и поставке оружия в Украину.

Добавим, что Украина призывает администрацию президента США Джо Байдена ввести санкции против всех российских частных банков. Киев хочет, чтобы США добавляли по несколько банков в неделю в свой список подсанкционных финансовых учреждений.

Планы Baykar по работе в Украине. Ранее уже писали, что турецкий производитель беспилотных летательных аппаратов Baykar планирует построить завод в Украине. Сейчас стало известно, что Baykar планирует создавать в Украине Bayraktar Akıncı и Bayraktar Kizilelma — Ранее уже писали, что турецкий производитель беспилотных летательных аппаратов Baykar планирует построить завод в Украине. Сейчас стало известно, что Baykar планирует создавать в Украине Bayraktar Akıncı и Bayraktar Kizilelma — новый беспилотный истребитель . Украина — одна из немногих стран, у которых есть технологии для двигателей, поэтому украинские моторы очень хорошие и эффективные.

100 тысяч бесплатных билетов от WizzAir. Венгерский лоукостер WizzAir предлагает украинцам Венгерский лоукостер WizzAir предлагает украинцам 100 тысяч бесплатных билетов по Европе . С 15 сентября по 8 декабря украинцы смогут забронировать рейсы более чем на 800 направлений при наличии загранпаспорта и международного сертификата вакцинации от COVID-19.

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